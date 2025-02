"Por un tema de energía": la decisión de Progreso para recibir a Nacional; mirá lo que dijo Flavio Perchman y lo que falta para su confirmación

El partido Progreso vs Nacional , del próximo domingo por la tercera fecha del Torneo Apertura, ya tiene definido donde se jugará y solo resta una última inspección de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para que quede 100% cerrada su fijación.

El directivo tricolor indicó que Nacional no llegó a intentar un cambio de localía asegurándole a Progreso un determinado número de entradas.

C. Dos Santos

“Paladino, confirmado totalmente”, dijo este miércoles Perchman a Tirando Paredes, al ser consultado por dónde iban a jugar. “Tuve una charla más con el presidente Progreso y quedó el Paladino”, agregó.

Luego, explicó cómo fue el diálogo con el club de La Teja y que desde Progreso le explicaron que querían ser locales en su escenario por una cuestión de “energía” tras su mal arranque en el Apertura, torneo en el que en la primera fecha cambiaron su localía para enfrentar a Peñarol en el Estadio Centenario.

20250209 Nacional Torneo Apertura clásico Flavio Perchman. Foto: Inés Guimaraens Flavio Perchman Foto: Inés Guimaraens

“Me llegaron versiones de que Progreso estaba esperando una oferta, cosa que me pareció rara, porque yo llamé al presidente de Progreso el lunes y antes de ponernos a hablar de entradas y cosas, me dijo que él necesitaba jugar en el Paladino por un tema de energía, que le había ido muy mal los dos primeros partidos y que no quería vender de vuelta la localía”, indicó.

“Ni siquiera llegué a hacerle una oferta, ni chica ni grande”, agregó Perchman.

“Pero como después la gente me insistió que estaba esperando una oferta, me comuniqué con él y ya me confirmó que es el Paladino”, contó.

La inspección que falta en el Paladino

El Paladino fue especialmente acondicionado para el partido ante Nacional con la colocación de tribunas portátiles que le permitieron llegar al aforo que se pide para los partidos de Primera división ante los grandes.

WhatsApp-Image-2021-03-25-at-16.27.02-(1).webp El Paladino lució castigado por la lluvia Leonardo Carreño

En ese sentido, pasó la primera inspección por parte de la Intendencia de Montevideo.

Ahora solo resta que supera la inspección de seguridad de la AUF para que quede confirmado en su totalidad.

Esa inspección se realizará este miércoles.