Presidente de Progreso cree que quieren que descienda por no ser un club pro Ignacio Alonso; lo que dijo sobre la designación de Matonte y la foto de Tabaré Vázquez

“Jugué mi carta de tratar de entender si era una cuestión política, de torpeza, o de regalar al hombre, que creo que es lo que está pasando. Creo que lo están exponiendo y demasiado”, señaló.

En ese sentido, consultó a un integrante del Colegio de Árbitros, quien le respondió con un audio de WhatsApp para escuchar una sola vez, que no permiten ser reenviados.

“Lo que deja en claro el miedo que hay reinante en las represalias que pueden llegar a tomarse contra las personas”, dijo, sobre el formato elegido para el mensaje.

Con respecto al contenido del mismo, señaló: “Me explicaba la designación y si lo hizo a través de un mensaje de este tipo no quiere que se divulgue. Y te deja la sensación de que me estoy yendo del peor lugar del mundo, que es hacerse cargo de algo en el fútbol uruguayo”, dijo Alberro, quien dejará la dirigencia de Progreso cuando termine el Campeonato Uruguayo.

“Lamentablemente es así, o estás en función de los intereses de quien manda o te pasan estas cosas”, agregó. “Si no, no existe otra explicación por la cual un árbitro de que los 9 puntos que perdimos por errores arbitrales, perdimos 6 por causa de los errores de este señor”.

Con respecto al mensaje que recibió, dijo que la persona a la que consultó le dio una opinión personal, su visión de la situación, y no la del Colegio de Árbitros.

“Me termina explicando que es una decisión en la cual esa persona no estaría de acuerdo, pero es una decisión grupal y no queda otra que acatarla. También me queda claro que, por más que haga, o patalee, ya está designado y que tenga la mejor de las suertes. No creo que sea una cuestión de suerte”, señaló Alberro.

Intención de que Progreso descienda

Consultado de si consideraba que hay una intención de que Progreso, pero no ser un club pro Ignacio Alonso, baje, Alberro respondió: “Sí, totalmente”. “No sos funcional a los intereses políticos de la AUF en este momento. Esa es la visión que yo tengo”, comentó.

“La visión que yo tengo, que lo tengo escuchado en varias oportunidades, es que los clubes tienen que ser Sociedades Anónimas (SAD) y punto. Con intereses únicos y exclusivamente comerciales. Nuestro club no está 100% de acuerdo en eso. Aunque yo no tengo nada contra las SAD, las hay y las hay muy bien gestionadas y muy buenas. Creo que no es la visión de lo que se busca en esta política que existe”.

Alberro señaló que no habló con los jugadores de la designación porque este domingo tuvieron libre por las elecciones.

El presidente de Progreso también fue consultado por un posteo del club en su cuenta de X de este domingo con una foto de Tabaré Vázquez, expresidente de la República y expresidente del club amarillo y rojo.

“Rendirse, jamás. El martes por otro triunfo”, dice el posteo.

El martes por otro triunfo #ElClubDelBarrio — C. A. Progreso (@ProgresoOficial) November 24, 2024

Para Alberro, el triunfo del candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi “al club no lo toca en forma directa”. “Yo en lo personal lo viví muy bien, con mucha alegría”, señaló.

“Espero que ahora a través de la renovación de las autoridades nacionales podamos tener mayores respuestas y mayores presiones sobre los actores que toman decisiones en las cosas que están sucediendo en un ámbito privado como es la AUF, pero que nos involucra a todos los ciudadanos, porque son muy pocos los que quedan por fuera de las decisiones que se toman dentro de la AUF, todos mal o bien, a los que nos gusta el fútbol, nos vemos involucrados de forma directa”, expresó.