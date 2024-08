¿Qué dijo Diego Aguirre sobre los dos penales que erró Leonardo Fernández contra Nacional en la final del Torneo Intermedio?

"La idea era ir a buscar el segundo (gol), pero no pudimos generar alguna situación clara como para liquidar el partido, lo hablamos lo que queríamos, pero no se pudo dar", agregó.

"No teníamos a Leo Sequeira, Jaime Báez que recién llegó, a (Eduardo) Darias, Gastón (Ramírez). Eran bajas importantes que nos podían dar otras alternativas, pero hoy no estaban", dijo y consultado sobre Nahuel Acosta amagó a decir algo, lo pensó, se calló, y respondió: "No fue convocado", cosa que ya se sabía.

"En la segunda parte del año vamos a estar muy bien y vamos a hacer muchos goles", respondió cuando le preguntaron si le preocupaba la falta de generación de juego del equipo.

Lo que dijo Diego Aguirre sobre Leonardo Fernández

"Lo de Leo Fernández son de esas cosas insólitas. Hace un golazo, es un gran pateador. Son cosas que pasan, hay que dejarlas atrás. Es parte de lo que te da el fútbol, sorpresas a favor y en contra".

Por último, le consultaron sobre el período de pases donde Peñarol viene muy lento (solo llegaron Facundo Batista y Jaime Báez mientras que se fueron Byron Castillo, José Neris, Ángel González): "El viernes tenemos que dar la lista. Hemos incorporado dos buenos jugadores, importantes, estamos abiertos a la posibilidad de alguna otra incorporación, vamos a verlo, tenemos tiempo, pero reitero lo dicho hace un tiempo: lo importante es que están todos los que vinieron acá, hicieron una temporada muy buena y vamos a apostar básicamente a ellos".

El 14 de agosto, Peñarol recibirá a The Strongest en partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.