Se cayó el proyecto de canje del complejo Eduardo Arsuaga por una Ciudad deportiva en Defensor Sporting: "Era pésimo para el club"

La comisión directiva de la institución del Parque Rodó había cambiado la semana pasada la denominación de la Asamblea de socios que se llevó a cabo este miércoles 12 en el gimnasio de la calle Zudáñez, que pasó de ser resolutiva (que los socios votaran la aprobación o no del cambio) a simplemente informativa.

Luego de la presentación del Proyecto-Canje del Complejo Arsuaga y de la intervención de los socios, finalizó la Asamblea General Extraordinaria. pic.twitter.com/Fjm8OYmjzg — Defensor Sporting (@DefensorSp) March 13, 2025

¿Cuál era el proyecto presentado a Defensor Sporting?

El proyecto presentado al club por el estudio Lecueder incluía comprar el Complejo Arsuaga en US$ 25 millones, venderle a Defensor Sporting un terreno ubicado a 2 kilómetros al Norte por US$ 12 millones y completar la diferencia con obras valuadas en US$ 13 millones.