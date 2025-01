"Sé que Juancito estaría orgulloso de todos nosotros": la despedida de un jugador de Nacional con un recuerdo a Juan Izquierdo

“¡Gracias @nacional por dejarme ser parte de tu historia!”, escribió en su Instagram. “Fue un año atípico, con buenos momentos y otros no tanto, pero puedo asegurar que fui feliz durante el tiempo que me toco vestir esta camiseta, de mi parte siempre intenté dejar todo, con fallos y aciertos pero intentando… siempre intentando dar lo mejor de mí”.

Y para los funcionarios del club. “Gracias a todo el personal, utileros, cuerpo médico, cancheros, cocineros por cada día cuidarnos, ayudarnos y hacer que nuestro día a día sea increíble”.

Su mensaje para Juan Izquierdo y sus compañeros

“Quiero hacer una mención especial a todos mis compañeros, a todo el plantel de jugadores que junto a ellos me tocó vivir una de las situaciones más difíciles y complejas que puede tener la vida… la pérdida de un amigo, un compañero, un hermano”, agregó en su nota.

alexis castro.jpeg El grito de gol de Alexis Castro Foto: Leonardo Carreño

“En ciertos momentos me costó levantarme, me costó seguir, las ganas y las fuerzas eran escasas, todo era difícil… pero ellos me levantaron, me abrazaron y me ayudaron a salir adelante. Juntos formamos una familia y nos hicimos un puño porque al fin y al cabo creo que nunca nadie va a poder entender lo que vivimos, solo nosotros y eso no lo voy a olvidar jamás. Sé que Juancito estaría orgulloso de todos nosotros”, agregó el argentino.

“Ojalá nos volvamos a ver bolso querido! Aguante Nacional, vamo' arriba”, señaló en el final de su mensaje, que tuvo respuestas de varios compañeros.