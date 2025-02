"¿Te fue bien en los clásicos, ganaron casi todos, no?": la incómoda pregunta que le hicieron a Washington Aguerre de su paso por Peñarol y la respuesta que dio; mirá el video

“El clásico”, dijo Aguerre. “Es la prioridad del equipo ganar el clásico. No solo jugarlo”.

FÚTBOL URUGUAYO El video de Javier Méndez para presentar a Washington Aguerre al DIM que no cayó bien a algunos hinchas de Peñarol

Luego, el entrevistador le consultó por cómo le había ido en los clásicos, aunque pareció no estar al tanto que Peñarol lleva ocho clásicos sin poder ganarle a Nacional, entre ellos todos los disputados en 2024, año en el que Aguerre volvió al aurinegro.

“¿Te fue bien en los clásicos el semestre pasado, ganaron casi todos, no?”, le preguntó.

“Sí. Justo en Peñarol en el semestre pasado no nos fue tan bien, pero demostré las cualidades que tengo. La verdad que en lo personal a mí me fue bien, más allá de que los resultados no fueron los mejores”, respondió Aguerre.

“Pero como te dije, acá en equipo grande los clásicos siempre hay que ganarlos”, señaló el golero del DIM.

En el año 2024 Aguerre atajó en los tres clásicos oficiales por el Campeonato Uruguayo: en el 0-0 del Apertura en el Campeón del Siglo, donde mantuvo su arco en cero; en el 1-1 de la final del Torneo Intermedio que luego tuvo triunfo y título tricolor 8-7 por penales, y en el del Torneo Clausura, en el Gran Parque Central, donde los albos ganaron por 2-1.

