"Veía a Luis Suárez hasta en la sopa": Ignacio Ruglio se compadeció de Alejando Balbi de cara a las elecciones en Nacional

stuani-jpg..webp Los presidentes de Nacional y de Peñarol, Alejandro Balbi e Ignacio Ruglio, hablaron juntos en la sede tricolor en el velatorio de José Fuentes Inés Guimaraens

Sobre cuál es su preferencia para que llegue a la presidencia tricolor entre Balbi, José Decournex y Eduardo Ache (ninguno está confirmado como candidato), Ruglio manifestó: "Es bravo de meterse adentro de Nacional, por respeto y porque soy presidente de Peñarol. La situación del club hoy es brava para el que se tire, financieramente, con algunas cosas que le están pasando a la institución. No es simplemente querer a los clubes, tirarse. Estoy hablando con mucho respeto, analicen con su entorno familiar en qué me estoy metiendo. Estamos un poco locos los que agarramos este tipo de puestos. El fútbol te da popularidad pero no prestigio, decía el contador Damiani. En una situación como la describió el presidente Ache, con 35 millones de dólares de deuda, un presente deportivo que capaz que cambia en un mes porque así es el fútbol, pero en este momento no es bueno, ahora que son presidenciables tienen que tomar la decisión. En algún momento mi familia me dijo que capaz que era el fin hasta de la familia por la decisión que estaba tomando, por eso sé las conversaciones que las mesas de la familia deben estar pasando. No va a ser fácil el que hoy se presente y hasta el mismo Flavio (Perchman) que escuché, quiere que alguien le abra las puertas del club para ver el tamaño del problema y decidir si se la juega o no".