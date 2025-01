Yamandú Orsi, el presidente electo e hincha de Peñarol, analizó el clásico, dijo que "es del Diego" y habló de las redes sociales y la violencia

Sobre el partido, se refirió a la jugada del penal para Nacional, la que fue cobradas a través del VAR. “Ser objetivo es complicado para lo que somos hinchas”, dijo. “Son esas jugadas en las que cualquiera de las cosas están bien".

Además, señaló que "desde que existe esto del VAR, están esas dos lecturas”.

20250126 VAR Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto: Inés Guimaraens (12).jpeg VAR Foto: Inés Guimaraens

“Yo escucho a los periodistas que le ponen objetividad y escuché las dos cosas. Se puede cobrar, como no. La diferencia está en que antes, cuando no existía la tecnología para definir esto, capaz que pasaban desaparecidas algunas cosas o algunas cosas se cobraban mal. Ahora tenés ese riesgo. Como hay siempre un margen del tema de la intencionalidad, si es natural, escuchás de todo”, agregó.

Para Orsi, el resultado final fue acorde con lo que se vio en la cancha.

Más allá del penal, Orsi dijo estar de acuerdo con el resultado final. "Si cerrás los ojos y analizás, el balance da el resultado que se da por lo que había sido el primer tiempo", comentó.

20250121 Diego Aguirre, Peñarol vs Nacional Serie Río de la Plata. Diego Aguirre, técnico de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

“La confianza está”, agregó. “Pero como hincha te preocupa todo”, señaló con respecto a su apoyo al equipo y al entrenador Diego Aguirre, tras la segunda derrota clásica.

"Como hincha, vos querés todo, que todo salga bárbaro y te preocupa todo. Pero cuando sos un poco objetivo, y pensás que la estabilidad de los técnicos y de los clubes es lo mejor que nos puede pasar".

Consultado por si era “Aguirrista”, por el DT Diego Aguirre, dijo: “Soy del Diego, sí”.

Además, opinó sobre la presión que tienen los entrenadores uruguayos. "Hay técnicos que entran y duran poco. El Uruguay es tan resultadista, cuando ves otros procesos en el mundo, algunos que son extremos... Lo que pasa que esto es Uruguay y la presión que la sociedad impone es tremenda. Estar en los pantalones de los técnicos de Uruguay no debe ser nada fácil", señaló.

Las redes sociales tras el clásico

Orsi también se refirió a las redes sociales y dijo que las siguió tras el partido de este domingo. "¡Pah, cómo estaban!", comentó.

"No hay manera de escapar (de las redes). Anoche se me dio por mirar y era una locura. Aparte no hay grises, es blanco o negro”, comentó. “Pienso que los dirigentes tienen que tratar de abstraerse. Como nosotros los políticos. Si los que tenemos responsabilidad de conducción, de gobierno, y te marcan la cancha las redes, ya empezaste nublado, no estás viendo bien”.

"El fútbol, y la política, tienen mucho de pasión y de lo que la parcialidad te impone", señaló. “En Uruguay los climas son brutales. Cuando se instala un relato de cualquiera de las parcialidades te hacen caer directivas enteras”, agregó.

La violencia en el fútbol

Orsi también fue consultado por la violencia en el fútbol, luego de un clásico que volvió a tener fallas en el operativo de seguridad y dijo que ese tema lo preocupa.

“Es tremendo”, comentó. “Ya está instalado. Porque ahí se mueven otras cosas (…) Cuando sacan la bandera del otro cuadro, cuando prohíben las bengalas y entran igual. Como que hay un espacio ahí, que siempre ha estado en discusión, de hasta dónde se mete el Estado, hasta dónde se mete la Policía y hasta dónde los clubes se tienen que hacer cargo”.

20250126 Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (37).jpeg

Ante la mención de si había un “vacío” en ese aspecto, dijo “hay dudas". "Yo no tengo muchos elementos, pero sería bueno hablar con las seguridad de ambos equipos y nos vamos a enterar de cosas increíbles. Y de cómo funcionan esas presiones”, expresó.

“Yo pienso que hay que darle una vuelta de tuerca y debería haber un control mayor. Cuando se ha querido, las veces que se complica por algo trágico, como que ves que se aprietan las tuercas. El tema es que tiene un costo eso. Y el tema es que paga la fiesta”, comentó.

“El esquema que hoy más me convence, que es horrible lo que voy a decir, es el de clásicos sin hinchas visitante, es horrible. Al principio yo pensaba distinto y decía no puede ser (…) Lo de las bengalas no te lo asegurás, no, pero te asegurás que no haya enfrentamientos”.

“Esto tiene que ver con la violencia en la sociedad que pasa por otro lado. No le carguemos la fútbol todas las culpas (…) (la violencia) llegó al fútbol, no hay dudas. A mí me llama la atención la cantidad de gente joven que sigue yendo, de mujeres que van en barra, y sigue pasando, el tema es que cada tanto tenés un campanazo”.