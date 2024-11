"Habría que revisar en qué liga hay ese promedio": Diego Aguirre destacó la cantidad de goles de tiro libre de Leo Fernández y elogió a un jugador "ideal para Peñarol"

Con respecto al trámite del partido, que Peñarol liquidó en los minutos finales, señaló: “Tuvimos muchas situaciones para hacer el segundo gol y que nos diera la tranquilidad, pero llegó al final. Pero en realidad no hubo jugadas peligrosas de Liverpool en los 90 minutos, a no ser un tiro por arriba del palo”.

“No había la sensación de que nos podían hacer un gol. Lo que pasa es que son cosas que pueden pasar y había como un nerviosismo hasta que vino el segundo gol y tuvimos la tranquilidad de que el partido estaba ganado”, agregó.

“Lo de Darias es emocionante"

El gol del 2-0 lo anotó Eduardo Darias, a quien Aguire también elogió. “Lo de Darias es emocionante. Tiene un compromiso, una entrega… Y también juega cada vez más”, señaló.

Peñarol vs Liverpool Peñarol vs Liverpool Foto: Leonardo Carreño

“Es un jugador ideal para Peñarol, le queda pintada la camiseta amarilla y negra, y fue una de las muy buenas incorporaciones que hicimos, que previamente nadie sabía quién era y hoy el hincha de Peñarol se llena de alegría y de orgullo de decir que juega Eduardo Darias y lo hace siempre muy bien”.

El DT carbonero también destacó la racha de 456 minutos que lleva Washington Aguerre sin recibir goles. “Está bueno no recibir goles”, expresó. “Todo lo que sea positivo para el equipo en esta recta final no da confianza. Nos queda mucho todavía porque son partidos muy duros que tenemos por delante, cuatro partidos que intentaremos ganar”.

La recta final

“Ha sido un año muy largo, hemos hecho cantidad de cosas bien, tenemos cantidad de puntos. No sé, porque no soy mucho de seguir las estadísticas, pero no sé si pasó alguna vez de que haya tantos puntos en la tabla Anual y que todavía no esté definida”, agregó. “Bienvenido por la emoción de la final del campeonato. Hay que seguir ganando para ver qué es lo que pasa”.

“Lo hablo con los jugadores. Venimos con cantidad de cosas de donde agarrarnos, cosas buenas que hemos vivido juntos, y nos queda la recta final que hay que cerrarla de la mejor manera”, comentó el entrenador.

Sobre los cambios que hizo en los laterales, con los ingresos de Damián Suárez y Lucas Hernández por Pedro Milans y Maxi Olivera, explicó que lo puede hacer al “tener un plantel con buenas opciones en la que juegue uno u otro no cambia demasiado”. “También es necesario darle ritmo a algunos jugadores para estar preparado en cualquier cosa que pueda pasar. Sin tocar demasiado al equipo, me gusta hacer alguna variante para que los jugadores estén más preparados para estos partidos que vienen”.

Consultado sobre los jugadores lesionados, dijo que Javier “Cangrejo” Cabrera aún “está un poquito dolorido del dolor que tuvo en la rodilla” y que Gastón Ramírez cree que va a estar para el jueves ante Wanderers. “Pero lo tenemos que ver”, señaló.