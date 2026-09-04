Joven argentino en moto murió tras chocar con un camión en la ciudad de Paysandú: Fiscalía investiga el caso

Un joven argentino de 22 años que iba en moto murió tras chocar contra un camión en la ciudad de Paysandú durante la mañana de este viernes.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Sarandí y Doctor Florentino Felippone, informaron desde la Jefatura de Policía sanducera, y tuvo como protagonistas a una moto marca Zanella y un camión Mercedes Benz . Ambos matriculados en ese departamento .

El conductor del camión en cuestión, de 63 años, resultó ileso . Hasta el lugar de los hechos concurrieron oficiales de la seccional local y de la Policía Científica. El caso está siendo investigado por la Fiscalía .

Accidente de tránsito fatal en Flores: ya se habían registrado dos muertes en otros siniestros ocurridos esa misma noche

También este viernes, pero en Montevideo , una camioneta que transportaba niños en silla de ruedas chocó con un camión y volcó en la zona del Prado. Tres menores de edad quedaron atrapados , por lo que se llamó a la Dirección Nacional de Bomberos para rescatarlos.

Además del Destacamento de Belvedere, concurrieron al lugar personal de Policía y ambulancias pediátricas, entre otras autoridades. Los niños eran trasladados hacia un centro educativo. Debido al accidente, la Intendencia de Montevideo comunicó el cortes de calles, que ya se restableció.

Por otro lado, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se registraron tres muertos en tres accidentes de tránsito distintos. En uno de ellos, un automóvil chocó de frente contra un camión con remolque que circulaba vacío. El conductor del auto, que viajaba solo, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado en estado delicado a la mutualista Comepa de Paysandú, murió mientras era asistido.

El camión era conducido por un hombre de 62 años, quien resultó ileso. La espirometría realizada al conductor dio resultado negativo. Según declaró este conductor a Policía Caminera, circulaba de sur a norte cuando otro camión que transitaba en el mismo sentido, intentó adelantarlo.

Siempre según su versión, el automóvil circulaba en sentido contrario y, para evitar una colisión con el vehículo que realizaba el adelantamiento, se cruzó de senda e impactó frontalmente contra su camión.

El otro vehículo que presuntamente participó de la maniobra continuó su marcha y se retiró del lugar. Horas más tarde, en el peaje de Queguay, las autoridades detuvieron un camión de características similares al mencionado. Las actuaciones continúan a cargo de la seccional policial correspondiente.