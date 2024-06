Juan Ramón Carrasco contó cómo es su relación con Alejandro Balbi, presidente de Nacional

Carrasco dijo que no entiende porqué no lo llaman desde el club: " Con Balbi que hoy es el presidente tengo una relación casi íntima de hace muchísimos años , nos hemos cruzado en eventos sociales, familiares y me ha dicho que así como en algún momento estuvo enojado conmigo, después pasó, y le gustaría que algún día yo fuera el técnico de Nacional".

"Me preguntas a mi y no me cierra (que no lo llamen), es cada vez más la gente que me pide, antes no era tanta la ventaja en las encuestas y ahora es abrumadora, no sabría decir", señaló el técnico.

Recordó que en 2010, cuando él llegó a mitad de año, Nacional había perdido varios puntos y logró revertir la situación, similar a la actual: "Ahora están a 7 puntos del tradicional rival. Imaginate, tenés todo el Clausura, y el tiempo necesario para jugar contra el San Pablo. Si estaré preparado", admitió.

También habló sobre el plantel de Nacional: "Tremendo plantel, de lo mejor, después está en el entrenador de turno que sepa hacerlo jugar y potenciarlo en lo individual y colectivo para revalidar todo eso bueno que cualquier hincha de fútbol tiene claro".

Carrasco comenzó su trayectoria como DT en Rocha FC y continuó en Fénix, selección de Uruguay, River Plate, Nacional, Emelec, Atlético Paranaense, Danubio y regresó a River Plate y a Fénix.