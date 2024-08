Cinco oros en cinco Juegos Olímpicos: la increíble marca del cubano Mijaín López y por qué Tonga Reyno lo eligió como el mejor de todos los tiempos

A sus 41 años, el "Gigante de Herradura" volvió a exhibir en París la formidable potencia física, alta maestría deportiva e inusual velocidad que lo convirtieron en un luchador único, sin mostrar una sola huella de los tres años que llevaba sin competir.

En sus entrenamientos en Croacia y Bulgaria, el titán de casi dos metros peleó con la mayoría de los rivales que competían en la capital francesa, todos más jóvenes que él.

"A todo el mundo le preocupa mucho la edad, pero la edad también suma experiencia", advirtió su preparador, Raúl Trujillo, quien ya lo guió a las medallas de oro en Rio y en Tokio. Mijaín "tiene una edad biológica de un atleta joven", remató.

Cuba's Mijain Lopez Nunez celebrates his win over Azerbaijan's Sabah Saleh Shariati in their men's greco-roman 130kg wrestling semi-final match at the Champ-de-Mars Arena during the Paris 2024 Olympic Games, in Paris on August 5, 2024. Luis ROBAYO / AFP

Trujillo tampoco se mostró preocupado por el peso (130 kg), que López siempre ha considerado su principal desafío, pues "tiene un apetito insaciable", según Leonor Núñez, su madre.

En Herradura, un pueblo rural 140 km al oeste de La Habana, donde nació y es venerado, López curtió su físico trabajando en el campo con su padre y descubrió su pasión por el deporte de los tackles, incluso antes de que un profesor de lucha lo descubriera a los ocho años.

De niño, sus hermanos Misael y Michel, que practicaron remo y boxeo, intentaron animarlo a subir al ring, pero "nunca" le gustó, contó en la entrevista.

En su camino a París, debió superar el momento más difícil de su vida, la muerte a finales de 2023 de su padre, Bartolo López, a quien definía como su "principal rival". "Él sabe, dondequiera que esté, que dejó un soldado que va a dar siempre lo máximo para obtener ese resultado", apuntó.

Aunque vive y entrena en La Habana siempre vuelve a su terruño Herradura, donde aprendió a trazarse metas ambiciosas y a trabajar duro para cumplirlas, como única manera de "ser algo grande en la vida".

"Eso estaba en la mentalidad de Mijaín (...) y creo que es lo que he logrado en mi carrera deportiva", añadió.

En el mundo del deporte es admirado por su disciplina, tenacidad y su agresividad sobre las colchonetas, pues, como un gladiador romano, no da respiro a sus adversarios.

Gold medallist Cuba's Mijain Lopez Nunez poses with his medal at the presentation ceremony for the men's greco-roman 130kg wrestling event at the Champ-de-Mars Arena during the Paris 2024 Olympic Games, in Paris on August 6, 2024. Luis ROBAYO / AFP

