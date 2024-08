Cuenta oficial del Comité Olímpico Uruguayo discutió con un periodista y luego borró los posteos

Sin embargo, el COU se mostró crítico con la situación: "Según el cronograma, en el día de hoy se llevarían a cabo las últimas dos regatas, número nueve y diez, pero debido a las condiciones del viento la organización definió solamente realizar la novena regata, cancelar la décima e ir mañana directamente a la carrera por medallas. Si bien esta definición está dentro de las reglas, resulta bastante inusual que en unos Juegos Olímpicos se cancelen completamente las carreras. Entre las nueve regatas realizadas, Lola Moreira se ubicó en la posición 22 entre los 43 botes participantes".

El periodista de Por Decir Algo, Facundo Castro, citó el posteo y escribió: "No hay nada polémico en el final de esta competición. Sería bueno no sembrar suspicacias donde no hay nada raro. Es habitual en vela que si no hay condiciones favorables se cancelen regatas. Lola iguala su mejor participación en JJOO 2016: 25° puesto 2021: 22° 2024: 22°".

Con la suspensión, Moreira solo podía aspirar a escalar un puesto y terminar 21ª. Pero si le iba mal, podía retroceder cinco o seis escalones.

Pero si habrá sido irrelevante la suspensión en torno al puesto final de Dolores Moreira, a la hora de tomar la decisión de suspender la última regata, que la holandesa que iba primera se proclamó campeona sin necesidad de correr la medal race.

Al otro día de ese posteo, el COU le contestó al periodista y lo invitó a aportar pruebas de cuándo se había suspendido una última regata en Juegos Olímpicos.

Castro respondió: "Con gusto, querida @prensaCOU En 2008 fue suspendida la 10ma regata por falta de viento. Y esto, solamente revisando el historial de Laser radial (actual ILCA 6) que es olímpica apenas desde 2008. Esta es solamente la quinta edición y es la segunda vez que sucede esto (40%)".

Además agregó: "Por el contrario, lo que sería MUY importante, es tener una comunicación institucional centrada, bien informada, y menos opinada, que jerarquice las actuaciones de nuestros excelentes deportistas, y no lo que podría haber sido si... Pero claro, esta es solo mi opinión".

Además de contestarle al periodista, la cuenta del COU le contestó a otro usuario de redes:

Luego de esos intercambios realizados desde la cuenta institucional del COU, los posteos fueron borrados.