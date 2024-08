El impactante cambio de look de la boxeadora Imane Khelif, una de las protagonistas de París 2024; mirá el video

Las autoridades francesas abrieron el martes una investigación tras la denuncia por ciberacoso agravado presentada por la boxeadora argelina.

La deportista, que ganó la final en peso wélter (-66 kg) en los JJ OO de París-2024, fue víctima en redes sociales de una campaña de odio y desinformación, que la presentó como "un hombre que combate mujeres" luego del abandono, en el primer minuto, de su rival en primera ronda.

Después de su título olímpico, Imane Khelif se defendió, definiéndose como una "mujer fuerte" dotada de "poderes especiales" y acudiendo a la justicia francesa.

"La boxeadora Imane Khelif, que acaba de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, decidió librar un nuevo combate: el de la justicia, la dignidad y el honor", afirmó el sábado en un comunicado su abogado Nabil Boudi, que anunció haber depositado la denuncia la víspera.

Según la revista estadounidense Variety, el multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X (ex-Twitter) y la escritora británica JK Rowling, autora de la saga Harry Potter, aparecen citados en la denuncia.

Gold medallist Algeria's Imane Khelif poses on the podium during the medal ceremony for the women's 66kg final boxing category during the Paris 2024 Olympic Games at the Roland-Garros Stadium, in Paris on August 9, 2024. Mauro PIMENTEL / AFP

La boxeadora iraní Imane Khelif se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024

FOTO: AFP