El impactante look de la estadounidense Raven Saunders en París 2024 con pelo verde, máscara y dientes de oro, y por qué lo eligió

US' Raven Saunders competes in the women's shot put qualification of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 8, 2024. Ben STANSALL / AFP El impactante look de la estadounidense Raven Saunders en París 2024 AFP

En el pasado ya aprovechó los Juegos Olímpicos para enviar mensajes.

En los Juegos de Tokio en 2021 lució una máscara del 'Joker' durante su concurso y, al subir al podio, levantó y cruzó sus brazos en forma de "X", explicando más tarde que quería representar a "todas las personas del mundo que luchan y no tienen una plataforma para hacer escuchar su voz".

La atleta regresa de una suspensión de 18 meses, que terminó en febrero de 2024, por haber faltado tres veces a la obligación de estar localizable para controles antidopaje dentro de un plazo de 12 meses.

El miércoles, gracias a su lanzamiento de 18,62 metros, Saunders se clasificó para la final, pero no su compatriota doble campeona del mundo Chase Jackson, que solo lanzó 17,60 metros.

No habrá presencia sudamericana en la final. Quedaron apeadas en la ronda de clasificación las tres participantes de la región.

De ellas, la chilena Ivana Gallardo fue la mejor clasificada (18ª, 17,47 m) entre las 31 participantes. La brasileña Ana Carolina Silva fue 23ª con 17,09 metros y la veterana lanzadora chilena Natalia Ducó, de 35 años, se quedó en 16,11 metros, en el 30º y penúltimo lugar.

