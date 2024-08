Juegos Olímpicos París 2024: LeBron James se cargó a Estados Unidos al hombro para ganarle a Serbia y pasar a la final del básquetbol

Una vez más lideró a Serbia Nikola Jokic, 17 puntos y 11 asistencias, aunque la gran figura fue el capitán Bogdan Bogdanovic, quien sumó 20.

Estados Unidos había comenzado con los mejores minutos de Curry en el torneo, protagonista de una de esas rachas que lo han convertido en leyenda: 14 puntos con cuatro triples en cuatro minutos.

20240808 BASKETBALL - OLY - PARIS - 2024 - USA - SRB USA's #04 Stephen Curry goes to the basket in the men's semifinal basketball match between USA and Serbia during the Paris 2024 Olympic Games at the Bercy Arena in Paris on August 8, 2024. Paul ELLIS /

Foto: Paul Ellis / AFP