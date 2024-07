La foto de los Juegos Olímpicos París 2024 de la que hablan todos: el festejo de Gabriel Medina, lo que dijo el fotógrafo y el video

La imagen ha sido utilizada por decenas de publicaciones de todo el mundo, y ha sido compartida o generado "me gusta" en las redes sociales decenas de miles de veces desde que se publicó por primera vez la noche del lunes.

Inclusive el tricampeón mundial brasileño la compartió en su perfil de Instagram, seguido por más de 11,8 millones de usuarios, acompañada de una leyenda bíblica: "Todo lo puedo a través de aquel que me fortalece".

La revista TIME la describió como "la imagen definitoria del triunfo de los Juegos de Verano de 2024".

El New York Times como "una de las fotos más icónicas de los Juegos de París" y el diario deportivo español Marca como la "mejor foto de los Juegos".

Brazil's Gabriel Medina reacts after getting a large wave in the 5th heat of the men's surfing round 3, during the Paris 2024 Olympic Games, in Teahupo'o, on the French Polynesian Island of Tahiti, on July 29, 2024. Jerome BROUILLET / AFP

El festejo del brasileño Gabriel Medina y la foto del momento

Foto: AFP