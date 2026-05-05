La impactante cicatriz que le quedó a Morgan Gibbs-White tras el accidentado partido Chelsea vs Nottingham Forest, con cuatro cambios por choques de cabezas

El partido Chelsea vs Nottingham Forest , con victoria visitante por 3-1 en Londres por la 35ª fecha de la Premier League, tuvo un accidentado trámite que dejó como saldo a cuatro jugadores sustituidos por choques de cabeza y con distintas conmociones y cortes.

El primer momento de tensión fue cuando Zach Abbott y Jesse Derry chocaron dentro del área antes del entretiempo.

Luego, el golero de Chelsea Robert Sánchez y Morgan Gibbs-White, delantero de Nottingham, se dieron un golpe en la cabeza y ambos se tuvieron que ir con un aparatoso vendaje en la cabeza.

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Tras el episodio, Gibbs-White compartió una foto en sus redes en la que mostró la cicatriz que le quedó en su frente, con un mensaje de agradecimiento por los saludos que recibió y en el que celebró la victoria.

Nottingham Forest's English midfielder #10 Morgan Gibbs-White (2nd L) leaves the pitch after being injured during the English Premier League football match between Chelsea and Nottingham Forest at Stamford Bridge in London on May 4, 2026. (Photo by Adrian Así se fue Morgan Gibbs-White Foto: AFP

Jesse Derry, en el hospital y consciente

Chelsea confirmó este martes que Jesse Derry, el debutante de 18 años que se marchó en camilla tras un golpe en la cabeza, está en el hospital y consciente.

En un comunicado, el club londinense actualizó el estado del jugador después de que este se retirara en camilla y con oxígeno después de un choque en la cabeza en la primera parte con un jugador del Nottingham Forest.

Chelsea's English striker #55 Jesse Derry (C-on ground) is checked after being injured during the English Premier League football match between Chelsea and Nottingham Forest at Stamford Bridge in London on May 4, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) Los médicos de Chelsea atendiendo a Jesse Derry Foto: AFP

"El Chelsea puede confirmar que Jesse Derry ha sido trasladado al hospital como medida de precaución. Está consciente, hablando y se le están realizando pruebas. Le deseamos una rápida recuperación y le damos las gracias al equipo médico por su rápida respuesta".

Gran triunfo del Forest

Forest se llevó este lunes la victoria por 1-3 y dejó prácticamente sellada la salvación, mientras que el Chelsea está a la espera de un milagro para clasificarse la temporada que viene a la Champions League.

El Chelsea se la pegó de la forma más inesperada. Ante un Nottingham Forest más pendiente de las semifinales de la Europa League que de la Premier League, se llevó una derrota dolorosa.

Sin entrenador, tras el despido de Liam Rosenior, y con Callum McFarlane en el banco, el Chelsea olvidó la momentánea alegría de la victoria en las semifinales de la FA Cup y volvió a la realidad de una Premier League en la que no gana desde el 4 de marzo.

Desde entonces ha sumado seis derrotas consecutivas y depende de un milagro para estar en Champions la temporada que viene. El quinto puesto es imposible ya matemáticamente, por lo que necesitan que el Aston Villa acabe quinto y gane la Europa League, lo que haría que el sexto puesto diera acceso a la Champions. Mucha carambola.

Y eso que los 'Blues' lo tenían todo a favor para ganar este lunes, festivo en Reino Unido. El Forest, pensando en la Europa League, reservó a muchos de sus titulares, pero ni así.

Chelsea's English striker #55 Jesse Derry (R-on ground) lies injured on the ground after colliding with Nottingham Forest's English defender #44 Zach Abbott (L-on ground) during the English Premier League football match between Chelsea and Nottingham Fore El choque de Jesse Derry con Zach Abbott Foto: AFP

A los dos minutos, Taiwo Awoniyi cabeceó un centro de Dilane Bakwa y puso cuesta arriba el partido para los de Stamford Bridge, que se complicaron aún más la vida cuando Malo Gusto cometió un innecesario penalti sobre Awoniyi al agarrar del brazo al nigeriano. Tras revisión del VAR, el colegiado señaló el punto de penalti e Igor Jesus no falló, convirtiendo su sexto gol en esta Premier.

Al borde del descanso, ocurrió el primer momento peligroso del partido. Zach Abbott y Jesse Derry chocaron dentro del área, con un importante golpe en la cabeza. El joven de 18 años del Chelsea tuvo que irse en camilla y Abbott también fue sustituido. El árbitro pitó penalti y Palmer no pudo anotarlo. Matz Sels le adivinó la intención y en un agónico descuento mantuvo el 0-2 hasta el descanso.

En la segunda parte, lejos de llegar la remontada del Chelsea, el Forest amplió la ventaja con el doblete de Awoniyi y el Chelsea se abocó a una derrota que les deja en una posición muy delicada.

Chelsea's Spanish goalkeeper #01 Robert Sanchez walks back to his position after getting bandaged up following an injury during the English Premier League football match between Chelsea and Nottingham Forest at Stamford Bridge in London on May 4, 2026. (P Así se tuvo que ir Robert Sánchez

Además, en la media hora final, Robert Sánchez y Morgan Gibbs-White se dieron un golpe en la cabeza y ambos se tuvieron que ir con un aparatoso vendaje en la cabeza.

En el tiempo de descuento, Joao Pedro redujo distancias con una chilena que sirvió para poco más que para la foto.

Los 'Blues' se quedan en la novena posición, con 48 unidades, a tres de la séptima plaza, que da acceso a Conference League, con nueve en juego, mientras que el Forest da un gran paso por la salvación y se pone decimosexto con 42 unidades, seis más que el West Ham United.

Ficha técnica:

1 - Chelsea: Sánchez (Jorgensen, m.66); Gusto, Chalobah, Adarabioyo (Colwill, m.46), Cucurella; Lavia (Andrey Santos, m.58), Caicedo, Fernández; Palmer, Derry (Delap, m.45+9) y Joao Pedro.

3 - Nottingham Forest: Sels; Abbott (Williams, m.45+5), Cunha (Milenkovic, m.46), Morato, Netz; Domínguez (Anderson, m.46), Yates, McAtee, Bakwa (Hutchinson, m.80); Igor Jesus (Gibbs-White, m.46 (Wood, m.66)) y Awoniyi.

Goles: 0-1. Awoniyi, m.2, 0-2. Igor Jesus (p), m.15, 0-3. Awoniyi, m.52 y 1-3. Joao Pedro, m.93.

Árbitro: Anthony Taylor amonestó a Gusto (m.14), Caicedo (m.78) y Delap (m.78) por parte del Chelsea y a Morato (m.10) por parte del Nottingham Forest.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de la Premier League disputado en Stamford Bridge (Londres).

EFE