La sentida despedida de Martín Campaña de Peñarol y el agradecimiento de los carboneros por haber sido "un ejemplo" en el club

El golero Martín Campaña y Peñarol finalizaron su vínculo de mutuo acuerdo y se despidieron con sentidos mensajes en sus correspondientes redes sociales, con palabras de agradecimiento y éxitos de cara al futuro.

El experimentado arquero sonó como un posible refuerzo para Wanderers en este período de pases , pero no hubo avances y por el momento no se sabe dónde atajará en 2026.

El golero de 36 años cerró su ciclo en Peñarol, club al que llegó en la temporada 2025 y en la que jugó 20 partidos, siendo suplente en el segundo semestre tras el fichaje del chileno Brayan Cortés.

“Gracias, Peñarol, por permitirme formar parte de tu historia. Hoy me despido de una etapa muy especial. Gracias a mis compañeros por hacerme disfrutar cada día y a todos los que trabajan para el club, por estar en cada detalle”, escribió Campaña.

“Me voy con un profundo agradecimiento y con la ilusión de que lo mejor está por venir”, agregó.

Además, tuvo agradecimientos: “P.D.: Eternamente agradecido a mi esposa, familia y amigos por bancar en cada momento, en los buenos y, sobre todo, en los malos, cuando lo sufren incluso más que yo”.

“Profesionalismo” destacado por Peñarol

Desde los carboneros también le dedicaron un sentido mensaje al golero con pasado en la selección uruguaya.

“El Club Atlético Peñarol comunica que se llegó a un acuerdo con Martín Campaña para la rescisión de su contrato”, indicaron.

“El agradecimiento por su profesionalismo y por ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha durante este paso por nuestra Institución. ¡El mayor de los éxitos en tus próximos desafíos, Martín!”.