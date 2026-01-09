La sentida despedida de Martín Campaña de Peñarol y el agradecimiento de los carboneros por haber sido "un ejemplo" en el club
“Me voy con un profundo agradecimiento y con la ilusión de que lo mejor está por venir”, señaló Martín Campaña
9 de enero 2026 - 12:14hs
Foto: Leonardo Carreño
El golero Martín Campaña y Peñarol finalizaron su vínculo de mutuo acuerdo y se despidieron con sentidos mensajes en sus correspondientes redes sociales, con palabras de agradecimiento y éxitos de cara al futuro.
El experimentado arquero sonó como un posible refuerzo para Wanderers en este período de pases, pero no hubo avances y por el momento no se sabe dónde atajará en 2026.
El mensaje de Martín Campaña
El golero de 36 años cerró su ciclo en Peñarol, club al que llegó en la temporada 2025 y en la que jugó 20 partidos, siendo suplente en el segundo semestre tras el fichaje del chileno Brayan Cortés.
“Gracias, Peñarol, por permitirme formar parte de tu historia. Hoy me despido de una etapa muy especial. Gracias a mis compañeros por hacerme disfrutar cada día y a todos los que trabajan para el club, por estar en cada detalle”, escribió Campaña.