Mantener el teléfono celular en silencio: ¿qué revela sobre tu personalidad?

Investigaciones publicadas recientemente en la Journal of Environmental Psychology indican que aquellos que activan el modo silencioso en su teléfono lo hacen no solo para evitar distracciones, sino también como un reflejo de la forma en que gestionan su tiempo y espacio personal. Esta conducta puede ser vista como una señal de control sobre la propia vida, en un mundo donde las notificaciones constantes generan estrés y ansiedad (Fuente: Journal of Environmental Psychology, vol. 81, 2023).

No obstante, no todos se sienten cómodos con el teléfono en silencio. Hay quienes experimentan lo contrario: miedo a perderse algo importante, fenómeno conocido como FOMO (Fear of Missing Out). Estos usuarios prefieren mantenerse conectados y disponibles en todo momento, lo que también refleja ciertos aspectos de su personalidad, como la necesidad de estar constantemente al tanto de lo que ocurre en su entorno.

El valor de establecer límites

La Universidad de Stanford ha señalado en varios de sus estudios la importancia de los límites en la era digital. Mantener el teléfono en modo silencioso es una forma eficaz de establecer barreras entre el mundo exterior y el tiempo personal. "Es un acto que permite a las personas gestionar mejor su atención y su salud mental en un entorno hiperconectado", asegura el informe.

Para muchos, el modo silencio no solo es una herramienta práctica, sino un reflejo de cómo prefieren interactuar con el mundo. Al no estar sujetos al constante zumbido de notificaciones, quienes lo practican tienden a sentirse más en control de su vida diaria, algo que, según los expertos, resulta esencial en la era de la información.

En definitiva, aunque pueda parecer una elección pequeña, mantener el teléfono en silencio puede decir mucho sobre nuestra personalidad. En un entorno de hiperconectividad, el silencio del dispositivo puede ser un respiro necesario para aquellos que buscan paz y control en medio del caos digital.