¿Por qué algunas personas "pasan corriente" al tocarlas?

Muchas personas experimentaron alguna vez una pequeña descarga al darle la mano a alguien, tocar una manija o entrar en contacto con una superficie metálica. Aunque popularmente se dice que algunas personas "pasan corriente", en realidad se trata de un fenómeno físico conocido como electricidad estática .

La sensación suele ser breve y, en la mayoría de los casos, es completamente inofensiva. Sin embargo, la intensidad puede variar según las condiciones del ambiente y las características de los materiales con los que una persona estuvo en contacto.

La electricidad estática se produce cuando se acumulan cargas eléctricas en la superficie de un objeto o del cuerpo humano. Esto sucede con frecuencia por el roce entre diferentes materiales, un proceso denominado efecto triboeléctrico.

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Por ejemplo, caminar sobre una alfombra, quitarse un suéter de lana o sentarse en ciertos tipos de asientos puede generar una acumulación de electrones en el cuerpo. Cuando una persona toca a otra o entra en contacto con un objeto conductor, las cargas se equilibran rápidamente y se produce la pequeña descarga que se percibe como un "toque" o un "corrientazo".

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El cuerpo humano puede acumular miles de voltios de electricidad estática sin que ello represente un peligro. La razón es que la corriente involucrada es extremadamente baja y la descarga dura apenas una fracción de segundo.

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Aunque cualquiera puede experimentar este fenómeno, algunas personas tienen más probabilidades de sentir estas pequeñas descargas debido a las condiciones en las que se encuentran.

El clima seco es uno de los principales factores. La humedad del aire ayuda a disipar las cargas eléctricas, mientras que los ambientes con baja humedad favorecen su acumulación. Por ese motivo, las descargas estáticas suelen ser más frecuentes durante el invierno o en espacios con calefacción.

La ropa también influye. Las prendas elaboradas con fibras sintéticas, al igual que determinados tipos de calzado con suelas de goma, facilitan la acumulación de electricidad estática. Además, ciertas superficies, como alfombras, incrementan las posibilidades de generar una descarga.

Los especialistas señalan que no existen personas que produzcan electricidad de manera extraordinaria ni que tengan una condición especial por "pasar corriente". En la mayoría de los casos, la explicación se encuentra en la combinación de factores ambientales y en los materiales con los que estuvieron en contacto previamente.