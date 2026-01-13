Dólar
PUNTA DEL ESTE

VIDEO | Rompió el silencio la turista argentina que amenazó con un bate de beisbol: "Me sentí amenazada"

En diálogo con Telefé Noticias, la mujer explicó la génesis del intercambio que se volvió viral en redes sociales.

13 de enero 2026 - 12:34hs
ANDREA TURISTA ARGENTINA

Luego de que se hiciera viral el momento en el que descendió de su vehículo con un bate de béisbol y amenazó a otro automovilista en medio de un importante congestionamiento de tránsito en Punta del Este, Andrea, la turista argentina protagonista del "relato salvaje", rompió el silencio.

En diálogo con Telefé Noticias, la mujer explicó la génesis del intercambio: "Veo a una mujer que venía con su perro cruzando. Yo pongo las balizas y espero a que esa persona salga para estacionar", indicó.

TELEFÉ NOTICIAS

El hecho ocurrió el sábado 10 de enero en la calle 27, una de las arterias más transitadas de la ciudad balnearia, donde la circulación suele colapsar durante la primera quincena del mes y se intensifica los fines de semana. Según informó Cadena del Mar, la situación se dio en un contexto de demoras prolongadas y malestar generalizado.

Al ser consultada por su reacción, Andrea precisó que fue producto del "susto" que le causó el otro conductor cuando la increpó: "De la nada veo a una persona golpeándome el vidrio, amenazándome. Entonces, cuando veo que se vuelve a su auto, bajé con el bate porque estaba sola y soy una mujer".

En relación al objeto, la turista argentina enfatizó que circula con este último tras sufrir un secuestro en 2010. "Tengo ataques de pánico", sumó.

punta del este

Fuentes de la Policía de Maldonado confirmaron que no se radicó ninguna denuncia, por lo que no se inició una causa judicial en su contra. Sin embargo, trascendió que la conductora cuenta con un extenso historial de infracciones en Argentina.

De acuerdo con la base de datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acumula 37 multas de tránsito, con una deuda superior a los 6,6 millones de pesos. Entre las faltas figuran exceso de velocidad, circulación en zonas restringidas, estacionamiento indebido y maniobras peligrosas.

