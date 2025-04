Los detalles de la última declaración jurada de Cecilia Cairo: patrimonio neto de casi $4.000.000

POLÉMICA "No me quedé con plata de nadie": Cecilia Cairo descartó renunciar y relató las peripecias de su familia que la atrasaron en regularización de su casa

El total de activos de la ministra asciende a los $4.385.000, con unos pasivos de $525.526, producto de un préstamo bancario. De esta manera, el total del patrimonio neto de Cairo es de $3.859.474.

Este martes, la ministra confesó que no tiene regularizada su casa en la que vive hace más de 20 años.

En diálogo con La Pecera, la ministra admitió el martes la irregularidad, justificándola con su situación personal en el momento de la compra del terreno. "Nunca regularicé, y lo voy a hacer en algún momento", afirmó, aunque no especificó cuándo se pondría al día con sus obligaciones fiscales.

Según documentos a los que accedió el consignado medio, la secretaria de Estado pagó solo dos cuotas mínimas del Impuesto de Primaria, sumando un total de 89 pesos durante 20 años.

En una entrevista con el programa Así nos va (Radio Carve) dijo que a su entender la situación no amerita que renuncie a su cargo.

"Me pasaron cosas en la vida, cometí errores, pero no me quedé con la plata de nadie", dijo.

"Cuando regularizás eso tiene un costo. Soy parte de la gente, lo que me pasó a mi le pasa a muchos, hay un porcentaje muy elevado que no tiene todas las construcciones declaradas (afirmó que el 85% de la población está en esa situación). Lo que me pasó a mi es prueba de que a veces nos dejamos estar. Si alguien me pregunta qué tenés que hacer le digo 'regularizá'", añadió.