Tras una batalla legal que se extendió por 13 años, la actriz argentina Luisana Lopilato obtuvo un fallo parcial en Uruguay en un litigio iniciado por el uso de su imagen infantil en una campaña publicitaria. La Justicia uruguaya reconoció que su imagen fue utilizada por más tiempo del autorizado por la empresa de alarmas Punta Systems, pero desestimó las pretensiones millonarias de la actriz.

El caso se inició por la utilización de la imagen de Lopilato, que tenía siete años en ese entonces, en un comercial para Punta Systems en 1996. La familia de la actriz intimó a la empresa en 2006 por la extensión del uso de esa imagen, que continuó hasta ese año en diversas plataformas publicitarias, pero la demanda judicial se formalizó en 2013.

La actriz reclamaba una indemnización superior a los dos millones de dólares, incluyendo lucro cesante y daño moral. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno de Uruguay fijó la compensación en 4.000 dólares más intereses legales, al considerar que el valor de su imagen en ese entonces, sin ser aún famosa, no se correspondía con las sumas reclamadas años después. La sentencia fue adoptada por unanimidad, informó La Nación.

La demanda millonaria que Luisana Lopilato mantiene hace 10 años ante la Justicia uruguaya por el uso de su imagen cuando era una niña

Uno de los puntos clave del fallo fue la ausencia del contrato original que detallaba las condiciones de autorización para el uso de la imagen de Luisana Lopilato. Si bien el tribunal reconoció que el acuerdo inicial, según testimonios, tenía una duración de un año (1994-1995), la imagen de la niña continuó utilizándose hasta 2006. Esto llevó a la Justicia a determinar que existió una extensión del uso sin la correspondiente contraprestación económica.

Sin embargo, los magistrados descartaron el argumento de que la imagen de la niña se hubiera convertido en el logotipo principal de Punta Systems. Determinaron que las fotografías utilizadas en vehículos y otros soportes reproducían una imagen estática del comercial original, y que el verdadero logo era un globo terráqueo. Por lo tanto, se rechazó la idea de un uso abusivo fuera de los fines publicitarios originalmente acordados.

La pretensión de Lopilato de obtener el 15% de los beneficios de la empresa y una suma por daño moral también fueron desestimadas. El tribunal no encontró un nexo causal directo entre el uso prolongado de la imagen de la entonces niña y las utilidades obtenidas por la compañía. Además, se consideró que no se habían acreditado perjuicios personales o profesionales que justificaran una indemnización por daño moral.

Se valoró negativamente la demora de al menos siete años desde la intimación de 2006 hasta la presentación de la demanda en 2013. En cuanto a la multinacional española Prosegur, que adquirió Punta Systems en 2009, el tribunal acogió la excepción de prescripción extintiva, dejándola fuera de la condena económica.