Bombazo en la Fórmula 1: los McLaren fueron descalificados tras el triunfo de Max Verstappen y a falta de dos carreras, el campeonato está que arde

El McLaren de Lando Norris en un pit stop en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

A falta de dos carreras, el Mundial de Fórmula 1 está vivo tras el triunfo del holandés Max Verstappen (Red Bull) el sábado en el Gran Premio de Las Vegas, carrera en la que los dos pilotos de McLaren fueron descalificados por irregularidades en sus monoplazas.

Tras esta decisión de los comisarios, el británico Lando Norris, que tras su segundo puesto en Las Vegas afrontaba las dos últimas carreras con 30 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 42 sobre Verstappen, ve su margen reducido a 24 puntos con respecto a sus dos rivales, cuando quedan un máximo de 58 unidades en disputa.

Pese a la sanción, Norris podría proclamarse campeón del mundo la próxima semana en Qatar si termina el fin de semana con dos unidades más que Verstappen y Piastri. De lo contrario, todo se decidirá en Abu Dabi a principios de diciembre.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) explicó que tras la carrera "los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm", por lo que ambos pilotos fueron descalificados.

"Infracción no intencional"

La instancia mundial que rige el automovilismo precisó que "la infracción fue no intencional y que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones" por parte de McLaren.

"Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crítico del campeonato tras dos sólidas actuaciones de ambos durante todo el fin de semana", declaró el director de McLaren, Andrea Stella, en un comunicado.

Stella precisó que los dos monoplazas sufrieron "niveles inesperados y altos de porpoising 8 rebotes a alta velocidad) y que la escudería está investigando "las razones de este comportamiento del coche", destacando que "como señaló la FIA, la infracción fue involuntaria".

El gran beneficiado de la descalificación de los McLaren es Verstappen, que ahora ve relanzadas sus chances de conquistar un quinto campeonato consecutivo tras imponerse en Las Vegas con una amplia distancia de 20.741 segundos de ventaja sobre Norris.

Así quedaron las posiciones tras las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri:

1. Lando Norris (GBR) 390 puntos

2. Oscar Piastri (AUS) 366

3. Max Verstappen (HOL) 366