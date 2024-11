El ex patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, prepara una bomba para Franco Colapinto

El medio suizo Blick informó que el futuro del piloto argentino Franco Colapinto en 2025 tendría una ventana abierta, de acuerdo a Bernie Ecclestone, ex presidente y director ejecutivo de FMO (Formula One Management). El sitio web explicó que el ex patrón de la F1 tiene la intención de ayudar para que Franco no se quede sin asiente el año que viene.