Fórmula 1: se viene la segunda carrera de Franco Colapinto en Alpine y en el mítico circuito de Mónaco, con Leclerc anfitrión y un Max Verstappen inspirado

Con la intención de dar más emoción competitiva, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció el pasado febrero que había decidido imponer dos paradas en 'boxes' obligatorias en el Gran Premio de Mónaco.

Las diez escuderías tendrán la obligación de utilizar como mínimo tres juegos de neumáticos distintos durante la carrera y al menos de dos tipos (suaves, medios, duros) si se disputa con tiempo seco.

Es una medida excepcional teniendo en cuenta que el reglamento actual impone a los equipos una parada en 'boxes' por carrera y el uso de dos tipos de neumáticos diferentes.

Esta nueva norma añade incertidumbre a lo que pueda ocurrir en esta ocasión en un Gran Premio que Verstappen ya ganó en dos ocasiones, en 2021 y 2023. Sin embargo, en 2024 solo pudo ser sexto.

"El año pasado fue muy difícil para nosotros. No espero que vaya a ser mucho más fácil esta vez", advirtió 'Mad Max', intentando rebajar la euforia tras la última victoria italiana.

El influyente asesor de Red Bull, Helmut Marko, estima que este año la nueva normativa puede hacer que el Gran Premio monegasco sea diferente pero confía en el buen hacer de Verstappen.

"El coche está respondiendo como Max quiere gracias a las mejoras, al trabajo realizado, pero eso fue en Ímola. Mónaco es completamente diferente, con curvas lentas. Eso puede resultar mucho peor" para los monoplazas Red Bull, valoró.

McLaren no triunfa en Mónaco desde el lejano 2008, cuando tenía en sus filas a un joven Lewis Hamilton.

El inglés, ahora un veterano de 40 años que corre para Ferrari, es el piloto en activo que más veces ganó el Gran Premio de Mónaco, con tres (2008, 2016 y 2019), pero es sexto en la general del Mundial, con 53 puntos, casi a cien del líder Piastri.

McLaren's Australian driver Oscar Piastri lifts the trophy on podium after winning the Bahrain Formula One Grand Prix at the Bahrain International Circuit in Sakhir on April 13, 2025. Giuseppe CACACE / AFP

Oscar Piastri celebra el triunfo en el Gran Premio de Baréin de 2025

FOTO: AFP