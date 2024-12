Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1 por un choque: "No sé qué le pasa a este pibe", dijo; ganó Norris y McLaren fue campeón

"Ha sido muy emotivo, he hablado con mi ingeniero en la radio, y estoy muy agradecido por haber estado en este equipo cuatro años. He demostrado que puedo luchar por poles y victorias", dijo Sainz.

Hamilton, la leyenda de los siete títulos mundiales, se despidió de Mercedes tras 12 años y seis coronas con una sobresaliente actuación, finalizando cuarto tras superar en la última vuelta a su compañero George Russell.

A continuación, en el sexto puesto sin forzar la máquina durante todo el fin de semana, el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull), que había logrado el título de pilotos el 24 de noviembre en Las Vegas.

Por su parte, el piloto argentino Franco Colapinto despidió el año de la peor manera, ya que al igual que sucedió en Qatar la semana pasada, debió abandonar con su Williams.

En este caso, Colapinto, quien largó último con una máquina que no estaba en las mejores condiciones, fue chocado en la largada por el australiano Oscar Piastri.

"Lamentablemente no tuvimos un buen fin de semana. Estaba esperando un mejor fin de temporada", sostuvo luego de la carrera.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 23: Franco Colapinto of Argentina and Williams waves to the crowd on the drivers parade prior to the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 23, 2024 in Las Vegas, Nevada. Mark Thompson/Getty Images/A

Franco Colapinto en Las Vegas

Foto: AFP