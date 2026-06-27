Mundial 2026 - VIDEO | El capitán de la Selección de Irán estalló contra la FIFA: "Es un desastre"

Luego del empate ante Egipto , resultado que dejó a Irán pendiente de otros resultados para conocer su futuro en el Mundial 2026 , el capitán del seleccionado persa, Mehdi Taremi , lanzó una fuerte crítica contra la FIFA por la organización del torneo.

"Es un desastre. Han hecho posible eliminarnos", denunció el delantero en declaraciones a la prensa, al referirse a las dificultades que atravesó la delegación iraní desde el inicio de la competencia. Según relató, el equipo sufrió un importante desgaste por los traslados permanentes entre Tijuana , México, y las ciudades estadounidenses donde disputó sus partidos.

"Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, es problema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE.UU.? ¡No sé! Díganme un nombre", apuntó.

Taremi sostuvo además que la FIFA pudo haber evitado esa situación y recordó que el presidente del organismo había tomado conocimiento de los inconvenientes durante el torneo, aunque, según su versión, no hubo soluciones concretas.

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"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad la FIFA no hizo nada", continuó.

El capitán de la Selección de Irán, Mehdi Taremi, explotó contra la FIFA. @MartinDandach (X)

"Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”.

Las dificultades que denunció la selección iraní

El presidente de la FIFA bajó al vestuario de Irán tras el empate ante Nueva Zelanda

La Selección de Irán debió establecer su concentración en México debido a las restricciones migratorias y de visado que afectaron al cuerpo técnico y a parte de la delegación. Esa situación obligó al plantel a realizar viajes constantes para disputar sus encuentros en Estados Unidos, una condición que, según denunciaron sus protagonistas, afectó la preparación física y el descanso de los futbolistas.

El entrenador Amir Ghalenoei también expresó su malestar tras el encuentro y pidió que este tipo de situaciones "no vuelvan a ocurrir", al considerar que el equipo compitió en desventaja por cuestiones ajenas al fútbol.

La Selección de Irán hizo base en Tijuana, México

Mientras tanto, Irán quedó a la espera de la definición del Grupo G para saber si logrará avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, después de cerrar la fase de grupos con tres empates.