Chequia 1-1 Sudáfrica: estaban obligados a ganar, tras perder en sus debuts, y repartieron puntos en un empate con sabor a poco

Chequia y Sudáfrica empataron 1-1 en su partido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, en el que ambas selecciones tenían que buscar la victoria para mantener sus opciones de pasar a la siguiente ronda, tras sendas derrotas iniciales en sus debuts.
El equipo checo se puso 1-0 arriba a los 5 minutos con gol de Michal Sadílek.
Michal Sadilek festeja con los compañeros de República Checa
Foto: AFP
Sudáfrica fue por todo o nada y lo empató de penal a los 82', luego de una mano en área, que Mokoena convirtió en gol.
El partido tuvo como árbitro a la jueza estadounidense Tori Penso, quien estará como cuarta en Uruguay vs Cabio Verde.
La jueza Tori Penso y su equipo en el partido Chequia vs Sudáfrica
Foto: AFP
Tabla de posiciones:
Con este resultado, Chequia y Sudáfrica sumaron su primera unidad, pero siguen en el fondo de la tablas tras sus derrotas en la primera fecha ante Corea del Sur y México, respetivamente, que se enfrentan este jueves a las 22:00.
En la tercera fecha, México se medirá ante Chequia y Sudáfrica frente a Corea del Sur.
Así fue República Checa vs Sudáfrica: