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Chequia 1-1 Sudáfrica: estaban obligados a ganar, tras perder en sus debuts, y repartieron puntos en un empate con sabor a poco

Ambos tenían que puntuar para seguir con opciones de pasar a la siguiente ronda, tras sendas derrotas iniciales

18 de junio de 2026 15:12 hs
Kamogelo Sebelebele y Vladimir Coufal en el partido entre Sudáfrica y Chequia por el Mundial 2026

Kamogelo Sebelebele y Vladimir Coufal en el partido entre Sudáfrica y Chequia por el Mundial 2026

Foto: AFP

Chequia y Sudáfrica empataron 1-1 en su partido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, en el que ambas selecciones tenían que buscar la victoria para mantener sus opciones de pasar a la siguiente ronda, tras sendas derrotas iniciales en sus debuts.

El equipo checo se puso 1-0 arriba a los 5 minutos con gol de Michal Sadílek.

Michal Sadilek festeja con los compañeros de República Checa

Michal Sadilek festeja con los compañeros de República Checa

Sudáfrica fue por todo o nada y lo empató de penal a los 82', luego de una mano en área, que Mokoena convirtió en gol.

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La jueza Tori Penso y su equipo en el partido Chequia vs Sudáfrica

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Tabla de posiciones:

Con este resultado, Chequia y Sudáfrica sumaron su primera unidad, pero siguen en el fondo de la tablas tras sus derrotas en la primera fecha ante Corea del Sur y México, respetivamente, que se enfrentan este jueves a las 22:00.

En la tercera fecha, México se medirá ante Chequia y Sudáfrica frente a Corea del Sur.

Así fue República Checa vs Sudáfrica:

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