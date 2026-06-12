Escándalo en el Mundial 2026: Canadá prohíbe el ingreso al ghanés Thomas Partey por causa pendiente de abuso sexual

El Mundial 2026 suma su primera gran controversia extradeportiva. El mediocampista ghanés Thomas Partey, actual jugador del Villarreal y exfigura del Arsenal, no podrá participar en el partido inaugural de su selección frente a Panamá, que se disputará en Toronto, luego de que el gobierno de Canadá le denegara la visa de ingreso al país. Según reveló el portal deportivo The Athletic, la medida migratoria está directamente vinculada al proceso judicial que enfrenta el futbolista de 32 años en el Reino Unido, donde está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual.

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La noticia sacude la interna de las "Estrellas Negras", que llegaron a la sede de Estados Unidos a principios de mes y tenían previsto cruzar la frontera para su primer compromiso del Grupo L. De acuerdo a la información publicada por el periodista Dan Sheldon para The Athletic, Partey no podrá pisar suelo canadiense para el duelo del miércoles 17 de junio en el BMO Field de Toronto. Sin embargo, se confirmó que el jugador sí está habilitado para disputar los siguientes encuentros de la fase de grupos que se llevarán a cabo en territorio estadounidense: frente a Inglaterra el 23 de junio en Boston (Gillette Stadium) y ante Croacia el 27 de junio en Filadelfia (Lincoln Financial Field).

Las altísimas acusaciones que pesan sobre Partey se remontan a incidentes presuntamente ocurridos entre 2020 y 2022. La Policía Metropolitana de Londres inició su investigación en febrero de 2022 y, tras varias instancias, el jugador fue formalmente acusado en julio de 2025 de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con tres mujeres. En febrero de este año, se sumaron dos nuevos cargos por violación vinculados a una cuarta denunciante. El mediocampista, que se ha declarado inocente de todas las imputaciones, se encuentra a la espera de un juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Aunque inicialmente estaba previsto para noviembre, The Athletic detalla que el proceso judicial podría retrasarse hasta principios de 2027. Actualmente, el ghanés se encuentra en libertad bajo fianza, con la estricta obligación de notificar a las autoridades británicas sobre cualquier viaje al extranjero.

Ante el revuelo internacional generado por esta exclusión, la FIFA emitió un comunicado oficial entregado a The Athletic en el que se desliga por completo de la decisión gubernamental: “La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base del equipo de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense. La FIFA no participa en los procesos de inmigración de los países anfitriones. Como en eventos anteriores, el gobierno anfitrión es quien determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país”.