Insólito: falló el inflable de la copa del mundo en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá y la tuvieron que bajar

La segunda jornada del Mundial 2026 marca el primer día de competencias en Canadá, y por eso en Toronto también hubo una ceremonia inaugural en la previa al Canadá-Bosnia.

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Más allá de loa artistas que participaron, el momento viral se dio cuando desde el centro de la cancha empezó a emerger una gigante copa del mundo inflable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoConO/status/2065494638396317762&partner=&hide_thread=false la copa del mundo en la ceremonia inaugural del mundial en Canadá era inflable, el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarla la decadencia pic.twitter.com/ADsRHcOkuo — nacho con O (@NachoConO) June 12, 2026 Sin embargo, una parte falló, la de los brazos que recubren el planeta, que quedaron mirando hacia abajo, desinflados, lo que obligó a la organización a abajar antes de tiempo el trofeo.

La ceremonia de apertura estuvo marcada por la música, la diversidad cultural y el simbolismo de un país que acoge por primera vez partidos de la competición masculina.