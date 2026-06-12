Insólito: falló el inflable de la copa del mundo en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá y la tuvieron que bajar

La segunda jornada del Mundial 2026 marca el primer día de competencias en Canadá, y por eso en Toronto también hubo una ceremonia inaugural en la previa al Canadá-Bosnia.
Más allá de loa artistas que participaron, el momento viral se dio cuando desde el centro de la cancha empezó a emerger una gigante copa del mundo inflable.
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Sin embargo, una parte falló, la de los brazos que recubren el planeta, que quedaron mirando hacia abajo, desinflados, lo que obligó a la organización a abajar antes de tiempo el trofeo.
La ceremonia de apertura estuvo marcada por la música, la diversidad cultural y el simbolismo de un país que acoge por primera vez partidos de la competición masculina.
Poco antes del inicio del partido inicial entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, el Toronto Stadium se transformó en un escenario para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración canadiense