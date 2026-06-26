Mundial 2026 | La selección que empató los tres partidos de la fase de grupos y terminó levantando la Copa

En la previa del decisivo duelo entre Uruguay y España por el Grupo H del Mundial 2026 , un posible empate vuelve a instalar un antecedente poco común en la historia de la Copa del Mundo . Hace 44 años, una selección igualó sus tres encuentros de la fase de grupos y, aun así, terminó consagrándose campeona del torneo.

La protagonista fue Italia en el Mundial de España 1982 . El equipo dirigido por el entrenador Enzo Bearzot inició su participación con tres empates consecutivos: 0-0 frente a Polonia, 1-1 ante Perú y 1-1 contra Camerún. Con apenas tres puntos bajo el sistema de dos unidades por victoria vigente en ese momento, avanzó a la segunda fase por diferencia de goles sobre el conjunto africano.

A partir de allí cambió por completo su historia. En la siguiente ronda venció 2-1 a Argentina y 3-2 a Brasil, uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales gracias al triplete de Paolo Rossi.

Luego derrotó 2-0 a Polonia en semifinales y se consagró campeón al imponerse 3-1 sobre Alemania Federal en la final disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid . Paolo Rossi terminó como máximo goleador del certamen con seis tantos y recibió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

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El empate que hoy mira de cerca Uruguay

El caso de Italia cobra actualidad porque Uruguay llega a la última fecha del Grupo H con dos empates: igualó 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde. Este viernes enfrentará a España en un partido decisivo para sus aspiraciones de seguir en competencia.

Con el formato de 48 selecciones estrenado en esta edición, un empate dejaría a la Celeste con tres puntos. Sin embargo, su clasificación dependería también del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita, además de la comparación con los demás terceros de grupo.

Aunque el contexto reglamentario es diferente al de 1982, el antecedente italiano demuestra que un arranque sin victorias no necesariamente condena a una selección en una Copa del Mundo.

La campaña de "Los Azules" permanece como una rareza en la historia de los Mundiales. Ningún otro campeón logró levantar el trofeo después de cerrar la fase inicial sin ganar un solo partido.