No era oxígeno: qué fue lo que le suministraron rápidamente a Ismael Koné tras su escalofriante fractura en Canadá vs Catar cuando lo retiraban en camilla

La escalofriante lesión sufrida este jueves por el mediocentro Ismael Koné quedará como la nota triste de la goleada de Canadá por 6-0 sobre Catar en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026.

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Corrían 52 minutos cuando el jugador del Sassuolo resultó lesionado en un choque sin aparente mala intención con Assim Madibo, quien a continuación fue expulsado .

A la espera de concluyentes exámenes médicos, y vistas las imágenes de la televisión, las consecuencias para el jugador de 24 años sugieren hasta una fractura en la pierna izquierda.

Pese a la dura lesión, Koné mantuvo la calma cuando era retirado del campo de juego en camilla.

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En las imágenes se pudo ver que el atacante tenía algo en su boca, lo que en principio, por el color verde del objeto, hizo pensar que se trataba de una máscara de oxígeno.

Pero al ver las imágenes con más detalles, se constató que se trataba de otra cosa, lo que ha sido informado en cuentas especializadas.

El Penthrox o "silbato verde"

A Koné le suministraron Penthrox, que es el nombre comercial de un analgésico inhalatorio cuyo principio activo es el metoxiflurano y que se utiliza en emergencias para aliviar el dolor intenso mientras el paciente recibe atención médica y es trasladado al hospital.

En el ambiente médico es conocido como el silbato verde, por la forma y el color que se utiliza para suministrarlo, tal como se le vio a Koné.

"Todos pudimos oír el chasquido del hueso"

Hasta ese momento la selección canadiense ganaba por 3-0 en el BC Place de Vancouver con un doblete de Jonhathan David y un tanto de Larin.

Los cataríes, dirigidos por el español Julen Lopetegui, jugaban para entonces con diez por la expulsión de Homám-El Amin (m.33).

Ismael Kone al ser retirado en camilla tras su fractura Foto: EFE

Tras el choque con Madibo y la caída aparatosa de Koné, la pierna se observa desencajada, lo que provoca la alarma de sus compañeros el llamado al árbitro Cristian Garay, quien no dudó en mostrar la cartulina roja.

El delantero Jonathan David lloraba mientras Koné era conducido en una camilla.

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Koné saludó a los más de 52.000 hinchas que le ovacionaban y llegó a ser consolado por Lopetegui, en tanto que Madibo, visiblemente afectado, también era tranquilizado por algunos jugadores canadienses.

En la celebración del cuarto gol, en el minuto 64, Nathan Saliba exhibió la camiseta número 8 de Koné a todas las gradas.

Ismael Kone al ser retirado en camilla tras su fractura Foto: AFP

"Todos pudimos oír el chasquido del hueso", lamentó el estadounidense Jesse Marsch, DT de Canadá. "Quedamos conmocionados por la naturaleza de la lesión y porque Ismaël es una pieza fundamental en nuestro equipo. Será una baja importante".

La lesión de Koné puso el punto triste al inédito triunfo mundialista de Canadá.

Abandonó el campo en camilla, en medio de escaramuzas y reclamos.

Una pequeña reunión de grupo, con todos los jugadores canadienses abrazados en círculo, en la que se vio a David romper en llanto, se produjo antes de reanudar el juego tras el incidente.

Marsch relató que Madibo fue a pedir disculpas al jugador del Sassuolo italiano en el vestuario.

"No creo que tuviese la intención de hacer una entrada tan espantosa y provocar una situación tan espantosa. No le culpo", declaró.

Con base en EFE y AFP