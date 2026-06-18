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Mundial 2026: el canadiense Ismael Koné sufrió una dura fractura y se retiró saludando al público; mirá el video

Ismael Koné tuvo una dura lesión en el duelo entre Canadá y Qatar por el Mundial 2026 y se retiró en camilla pero saludando al público

18 de junio de 2026 22:52 hs
Dsports

En el partido entre Canadá y Qatar, correspondiente a la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026 que terminó con goleada del anfitrión por 6-0, se produjo la dura fractura del futbolista canadiense Ismael Koné, que causó mucha impresión entre los presentes y que se retiró en camilla y saludando al público que lo ovacionaba.

A los nueve minutos del complemento y en su intento de quitarle el balón, Assim Madibo terminó "barriendo" la pierna izquierda del futbolista y le provocó una grave lesión, que derivó en la tarjeta roja y la segunda para un Qatar que ya había sufrido la expulsión Homam Al-Amin al cierre del primer tiempo.

Los compañeros de Koné quedaron visiblemente conmovidos por la situación, incluso el propio Madibo que le cometió la infracción se tomaba la cabeza sin poder asimilar como le quedó la pierna al futbolista de Canadá tras ese accidente.

Posteriormente, tras ser atendido por el personal médico, Koné se fue retirado en camilla pero sentado en la misma y saludando al público presente en el Estadio BC Place de Vancuover mientras recibía una gran ovación.

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Incluso, su compañero Nathan-Dylan Saliba le dedicó el cuarto gol del equipo, que llegó instantes después del episodio. El derechazo de Saliba por afuera de la barrera se metió después de dar en el palo izquierdo y el jugador de Canadá mostró la camiseta 8 de Koné en la celebración.

Canadá ganó su primer partido en un Mundial

El equipo anfitrión, que en la presentación había empatado 1-1 con Bosnia y Herzegovina, quedó muy cerca de lograr la clasificación a los 16avos de final pensando en la diferencia de goles que consiguió y la chance de quedar, como mínimo, como uno de los mejores terceros.

Después de la fecha 2, Canadá suma cuatro puntos y le alcanzará para quedarse con el Grupo B un empate ante Suiza, que en el debut no pudo con Qatar y en la segunda jornada venció a Bosnia por 4-1.

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