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Senegal vs Irak EN VIVO: van por su primera victoria para intentar meterse entre los mejores terceros tras perder sus dos primeros partidos

Desde las 16:00, ambas selecciones buscarán su primera victoria para quedar en tercer puesto y aspirar a estar entre los 8 mejores

26 de junio 2026 - 15:11hs
El festejo de Ismaila Sarr

El festejo de Ismaila Sarr

Foto: AFP

EN VIVO

Senegal e Irak juegan este viernes desde las 16:00 en un partido que ni siquiera la victoria les garantiza la continuidad, ya que podrán sumar como mucho tres puntos en el Grupo I del Mundial 2026, luego de perder sus respectivos partidos ante Francia y Noruega, los líderes de la serie, ambos con 6 puntos.

Ambas selecciones buscarán su primera victoria para quedar en tercer puesto y aspirar a estar entre los 8 mejores en esa posición que pasan a 16avos.

Senegal vs Irak EN VIVO:

Senegal vs Irak, por salir del cero

Senegal e Irak juegan este viernes desde las 16:00 en busca de una victoria para intentar meterse entre los mejores terceros, luego de perder sus respectivos partidos ante Francia y Noruega, los líderes de la serie, ambos con 6 puntos.

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