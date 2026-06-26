Senegal e Irak juegan este viernes desde las 16:00 en un partido que ni siquiera la victoria les garantiza la continuidad, ya que podrán sumar como mucho tres puntos en el Grupo I del Mundial 2026, luego de perder sus respectivos partidos ante Francia y Noruega, los líderes de la serie, ambos con 6 puntos.
Senegal vs Irak EN VIVO: van por su primera victoria para intentar meterse entre los mejores terceros tras perder sus dos primeros partidos
Desde las 16:00, ambas selecciones buscarán su primera victoria para quedar en tercer puesto y aspirar a estar entre los 8 mejores