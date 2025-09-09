Catar dice que bombardeos israelíes iban dirigidos a viviendas de dirigentes de Hamás y condena un ataque "cobarde"

Catar condenó este martes lo que describió como un "cobarde" bombardeo israelí contra edificios residenciales en los que viven miembros del brazo político del movimiento terrorista Hamás.

"El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí, Doha", afirmó el portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari, en X.

"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes de Catar. El Ministerio afirma que las agencias de seguridad, defensa civil y autoridades pertinentes comenzaron de inmediato a responder al incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus consecuencias y garantizar la seguridad de los residentes y las áreas aledañas", agrega la publicación.

Además, narra que "si bien el Estado de Catar condena enérgicamente este ataque, afirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel, su continua manipulación de la seguridad regional ni ninguna acción que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles en cuanto estén disponibles". Noticia en desarrollo. AFP