Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Mundo / TENSIÓN

Catar dice que bombardeos israelíes iban dirigidos a viviendas de dirigentes de Hamás y condena un ataque "cobarde"

"El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás", afirmó el portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari

9 de septiembre 2025 - 11:03hs
000_36Z96T9

Catar condenó este martes lo que describió como un "cobarde" bombardeo israelí contra edificios residenciales en los que viven miembros del brazo político del movimiento terrorista Hamás.

"El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí, Doha", afirmó el portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari, en X.

"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes de Catar. El Ministerio afirma que las agencias de seguridad, defensa civil y autoridades pertinentes comenzaron de inmediato a responder al incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus consecuencias y garantizar la seguridad de los residentes y las áreas aledañas", agrega la publicación.

Más noticias
El accidente del funicular dejó 16 muertos y más de una veintena de heridos, de acuerdo con las últimas informaciones oficiales.
ACCIDENTE

Descarrilamiento de funicular en Lisboa: informe preliminar señala la rotura de un cable como causa del accidente que dejó 16 muertos

hipopotamo vuelca embarcacion en costa de marfil y hay 11 personas desaparecidas
ACCIDENTE

Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/majedalansari/status/1965407607470129237&partner=&hide_thread=false

Además, narra que "si bien el Estado de Catar condena enérgicamente este ataque, afirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel, su continua manipulación de la seguridad regional ni ninguna acción que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles en cuanto estén disponibles".

Noticia en desarrollo. AFP

Temas:

Catar Hamás bombardeos

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Expo Rural del Prado: Gran Campeón PO de Santa Inés.
EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Por primera vez en la Expo Rural del Prado compitió la raza ovina que es una potencia carnicera en Brasil

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos