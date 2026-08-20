Empezó la construcción del teleférico más largo del mundo

México puso en marcha la construcción de la Línea 5 del Cablebús de la Ciudad de México , un proyecto que tendrá 15,4 kilómetros de extensión y que, una vez terminado, se convertirá en el teleférico urbano más largo del mundo .

El trazado contará con 12 estaciones y conectará el Metro Mixcoac con zonas altas de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras .

La obra comenzó a tomar forma a fines de 2025 con los trabajos preparatorios, que incluyeron estudios de suelo, levantamientos topográficos y el diseño arquitectónico de los puntos de ingreso y egreso. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México prevé que la iniciativa quede terminado a mediados de 2028.

"La nueva línea permitirá reducir los tiempos de traslado de los habitantes de las zonas altas, que actualmente pueden demorar entre una hora y media y dos horas para llegar hasta los sistemas de transporte masivo", señaló la jefa de Gobierno de DF, Clara Brugada .

El Teleférico más largo del mundo @HitadiMXC (X)

¿Cómo será el teleférico más largo del mundo?

La Línea 5 tendrá dos ramales que se encontrarán en la estación El Tanque. Desde allí, uno continuará hacia Oyamel, en Magdalena Contreras, mientras que el otro llegará hasta San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón. El recorrido tendrá conexión con las líneas 7 y 12 del Metro en la estación Mixcoac.

El sistema dispondrá con 12 puntos de ingreso y egresos, más de 90 postes y alrededor de 450 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. La demanda estimada supera los 95.000 pasajeros diarios y la población beneficiada será de más de 146.000 habitantes.

Las estaciones previstas son Mixcoac, Olivar del Conde, Santa Lucía, Doctor Enrique Cabrera, Pueblo de Tetelpan, Glaciar, El Tanque, Barros Sierra, Oasis, Oyamel, Lomas de la Era y San Bartolo Ameyalco. El recorrido completo entre las zonas altas y Mixcoac demandará unos 45 minutos.

La obra tendrá un costo aproximado de 7800 millones de pesos mexicanos. Las empresas Gami Ingeniería e Instalaciones y Doppelmayr México están a cargo de la construcción, mientras que Doppelmayr también participa en la provisión del sistema electromecánico.

El CEO de Doppelmayr México, Konstantinos Panagiotou, explicó que la Línea 5 utilizará la misma plataforma tecnológica que las anteriores líneas del Cablebús. "La tecnología no ha cambiado de la Línea 1 a la Línea 5, se mantiene la misma", remarcó.

La fabricación de los componentes se distribuirá entre distintos países. El sistema electromecánico será producido en Austria, mientras que las cabinas serán fabricadas en Suiza. La compañía prevé que los primeros componentes lleguen a la Ciudad de México entre siete y ocho meses después del inicio de la fabricación.

Gabriela Carrillo

El proyecto también incorpora un trabajo específico de arquitectura para las estaciones. La arquitecta mexicana Gabriela Carrillo participa en el diseño, una incorporación que, de acuerdo con Panagiotou, constituye uno de los elementos distintivos de esta nueva línea.

La topografía será uno de los principales desafíos durante la ejecución. El recorrido atravesará zonas elevadas y sectores urbanos con calles estrechas, lo que puede dificultar el ingreso de maquinaria pesada necesaria para el montaje de las torres y otros componentes.

Panagiotou explicó que la firma ya tiene experiencia con este tipo de condiciones por las obras anteriores realizadas en la Ciudad de México. "La dificultad de ensamblaje es mayor por la topografía, pero ya lo conocemos", sostuvo.

La Línea 5 tendrá una extensión superior a la de las líneas existentes del Cablebús capitalino. La Línea 3, por ejemplo, tiene poco más de cinco kilómetros y seis estaciones, mientras que el nuevo trazado triplicará esa longitud y duplicará el número de estaciones.

El Gobierno de la Ciudad de México también proyecta un impacto sobre los tiempos de viaje y las emisiones. Según informó el sitio Obras, la administración de Brugada estima que el nuevo sistema permitirá reducir unas 36.135 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.