Mascarillas obligatorias en España | ¿Qué pasa con los turistas y vuelos a Europa?

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) publicó este miércoles la resolución que hace obligatorio el uso de las mascarillas para combatir el brote de gripe H3N2.

El documento establece que tendrán que llevarlo todas las personas a partir de seis años siempre que se encuentren en centros sanitarios (incluidos los de salud mental) o en centros residenciales para personas mayores o con discapacidad. La resolución tiene una vigencia de 15 días.

image Cataluña dispuso el uso obligatorio de mascarillas para combatir el brote de gripe H3N2 en algunos sitios La incidencia de la enfermedad se disparó en Cataluña: según los datos publicados el martes por el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (Sivic), la región experimentó en la última semana 418 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone más del doble de lo detectado en el mismo período anterior (164 casos por 100.000 habitantes).

¿Cómo afecta el uso obligatorio de mascarillas a los turistas que viajen a España? La normativa anunciada el martes por Cataluña y oficializada este miércoles afecta tanto a trabajadores como a pacientes y visitantes de los centros de salud, aunque establece una serie de excepciones. Por un lado, según se especifica, no tendrán que llevar mascarilla las personas ingresadas cuando permanezcan en su habitación. Tampoco las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o presenten alteraciones de conducta que hagan inviable utilizarla.

En tanto, no se especificó medida excepcional para turistas, lo que pasan a formar parte del grupo de exceptuados. Alerta de gripe en España | ¿Quiénes están exentos de llevar mascarilla? No se exigirá la mascarilla en los siguientes casos: Personas con enfermedades o dificultades respiratorias que puedan agravarse con el uso de mascarilla;

Personas que, por su discapacidad o dependencia, no puedan quitársela de forma autónoma,

Situaciones en las que la mascarilla sea incompatible con la naturaleza de la actividad, según criterio sanitario.