VIDEO | Un enorme agujero parte dos a Shanghái, ¿qué dice el reporte oficial de China?

Un enorme crater se tragó este jueves una carretera de Shanghai, China, en cuestión de segundos, provocando que el área de la ciudad permanezca divida en dos.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el suelo se derrumbó sin previo aviso, convirtiendo la traza en un enorme agujero. Los vehículos se desviaron en el último segundo mientras los espectadores se quedaron paralizados.

AGUJERO EN CHINA El incidente ocurrió cerca de la carretera Qixin, en el distrito de Minhang. Según la información oficial, los equipos de construcción habían detectado una fuga de agua el miércoles. Sin embargo, en horas de la mañana de este jueves (hora local) la minuta perforación se convirtió en un desastre: un crater de entre 10 y 20 metros de ancho que se hundió profundamente en la tierra, cuyos bordes se desmoronaron.

Según las autoridades locales, el colapso habría sido causado por un fallo técnico en un sitio de construcción del metro cercano, específicamente una fuga en la estación Qixin Road.

Si bien el desplazamiento causó importantes daños estructurales en la zona y obligó a la evacuación de los residentes cercanos, las autoridades locales confirmaron que no se reportaron víctimas mortales ni heridos. Se están realizando investigaciones para esclarecer la dinámica exacta del accidente y evaluar las posibles responsabilidades , mientras los equipos de emergencia y técnicos trabajan para estabilizar el terreno y restablecer el tráfico .