Nacional volvió a Los Céspedes este lunes con el "plantel destruido anímicamente" por Juan Izquierdo y tras "largarse a llorar" el sábado

Un grupo de seis jugadores decidió quedarse en Brasil, al igual que los integrantes del cuerpo técnico Martin Lasarte, Mauricio Victorino, Esteban Conde y Marcelo Tulbovitz, quienes finalmente regresaron el sábado.

Ese día estaba previsto retomar los entrenamientos, pero el plantel albo, afectado por la situación de su compañero, no estaba en condiciones de practicar.

“Lo único que se hizo fue una reunión, una charla, y largarse a llorar”, contó el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, a 100% Deporte de radio Sport 890.

Nacional's defender Juan Manuel Izquierdo poses for the team photo during the Copa Libertadores third round second leg football match between Uruguay's Nacional and Bolivia's Always Ready at the Gran Parque Central stadium in Montevideo, on March 14, 2024

Juan Izquierdo

Foto: AFP