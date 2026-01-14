Dólar
/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 14 de enero EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

14 de enero 2026 - 22:15hs
Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 14 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 84.000.000, lo que equivale a más US$ 2.000.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 77.584.832 y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 949.097 y obtuvo cinco aciertos que se repartieron $ 189.819. Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 6.683.831 y también resultó vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 14/01/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 25
  • 27
  • 01
  • 35
  • 21
  • Bolilla extra: 19

Resultados del Pozo Revancha

  • 10
  • 44
  • 35
  • 20
  • 28

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro Pozo de Oro 5 de oro Revancha La Banca

