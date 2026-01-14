5 de Oro: resultados del miércoles 14 de enero EN VIVO

Este miércoles 14 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 84.000.000, lo que equivale a más US$ 2.000.000.
El Pozo de Oro sorteaba $ 77.584.832 y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 949.097 y obtuvo cinco aciertos que se repartieron $ 189.819. Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 6.683.831 y también resultó vacante.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Embed - Sorteo 5 de Oro - 14/01/2026
Resultados del Pozo de Oro
- 25
- 27
- 01
- 35
- 21
- Bolilla extra: 19
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.