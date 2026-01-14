5 de Oro: resultados del miércoles 14 de enero EN VIVO

Este miércoles 14 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 84.000.000 , lo que equivale a más US$ 2.000.000 .

El Pozo de Oro sorteaba $ 77.584.832 y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 949.097 y obtuvo cinco aciertos que se repartieron $ 189.819 . Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 6.683.831 y también resultó vacante .

Resultados del Pozo de Oro

25

27

01

35

21

Bolilla extra: 19

Resultados del Pozo Revancha

10

44

35

20

28

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.