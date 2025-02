Abogados penalistas se solidarizaron con Daiana Abracinskas tras renunciar a defensa de Sebastián Mauvezín por amenazas

Además, los penalistas desean "que no se reiteren estas inconductas que denostan el ejercicio del derecho de defensa" y que entienden "son facilitadas por la via de las redes sociales y al amparo del anonimato de la muchedumbre".

"Me alejo de un caso en el que fui víctima de todo tipo de ataques: mi paz y mi familia están primero. Lamentablemente, no voy a poder ser parte de un juicio en donde se pueda demostrar que no todo es lo que parece", declaró Abracinskas, quien reafirmó que cree en la palabra de Mauvezín pero que "todo tiene un límite".

"En el país que vivimos se pretende, mediante amenazas, agresiones, hostigamientos e insultos que los denunciados por determinados delitos - que según la moralidad actual son más graves que un homicidio agravado-, no tengan derecho a defensa, no tengan un profesional que vele por sus derechos mientras son inocentes. Estado de inocencia que preserva y garantiza nuestra Constitución, esa misma que pretenden bastardear e ignorar", se lee en la carta publicada por la abogada en X.