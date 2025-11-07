Dólar
/ Nacional / SINDICALES

AEBU expuso el conflicto con Abitab ante la Comisión de Legislación Laboral de Diputados

El sindicato denunció ante Diputados la negativa de la empresa a negociar y exigió respeto a la normativa laboral vigente

7 de noviembre 2025 - 8:23hs
DSC_5168_0
Foto: Ignacio Álvarez Vigna

El Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU compareció este miércoles ante la Comisión de Legislación Laboral de Diputados para explicar las razones que motivan el conflicto con la empresa Abitab, originado por la falta de negociación colectiva.

José Iglesias, presidente del Consejo, explicó que, durante varios meses, se intentó alcanzar un acuerdo tanto en el ámbito bipartito como en el Ministerio de Trabajo, pero sin avances sustantivos. "La empresa reconoció que nuestros planteos eran razonables, pero aun así se negó a acordar", afirmó Iglesias.

El dirigente sindical recordó que Abitab actúa como corresponsal financiero de bancos públicos y privados, administradoras y cooperativas de crédito, llevando a cabo funciones propias del sistema financiero, como depósitos, retiros, pagos y desembolsos de préstamos. "Es una actividad regulada por el Estado y, en la mayoría de las empresas para las cuales Abitab actúa como corresponsal, existen convenios colectivos firmados con AEBU", explicó Iglesias, al tiempo que destacó que "sin embargo, Abitab se niega a mantener una negociación colectiva real con los trabajadores organizados".

En su intervención ante los legisladores, el sindicato reafirmó su disposición al diálogo y destacó que "el conflicto en Abitab se debe, básicamente, a la falta de negociación colectiva entre la empresa y los trabajadores organizados en AEBU".

