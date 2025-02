Álvaro Delgado: "En las elecciones de mayo está la posibilidad de generar el contrapeso a este gobierno"

También se refirió al candidato para Montevideo, Martín Lema. "Va a llegar un momento y ojalá sea ahora, que los montevideanos piensen por arriba de los partidos y de la ideología, piensen en las cosas simples, en la basura, en la iluminación, en las calles, en los servicios que necesitan y por los que pagan. Ese día, cuando no estén cautivos por otra cosa ideológica, por cuotas de poder del Frente Amplio, vamos a dar el batacazo", afirmó.

Delgado señaló que espera recorrer Montevideo con el candidato departamental. "Porque sólo con un partido fuerte, con un partido con una base ancha y con mucha militancia, es que podemos asegurarle a la gente lo que quiere de nosotros, que empecemos a volver", sostuvo.

El proceso electoral

El excandidato se refirió a la campaña electoral y al resultado de las elecciones. "A uno se le va la rabia, la angustia, la tristeza y le vuelve el alma para seguir peleando como el primer día. Porque el proceso electoral no terminó y porque hay que cambiar el chip. Aprender, mejorar y cambiar el chip. Y yo lo dije el día de la elección, podemos perder, pero no estamos derrotados. Los blancos nunca están derrotados".

Delgado aprovechó para recordar el desafío que le generó al gobierno la irrupción del covid-19 en el país. "Comenzamos con el proceso de la pandemia, y de tantas otras cosas, donde además teníamos que comunicar y teníamos que dar tranquilidad. Y se logró. Se logró. Y yo me quiero quedar con eso. Cumplimos objetivos, le pasamos por arriba a las dificultades, cuidamos a la gente, siempre", dijo.

"Y de ahí salió un proceso electoral, que me tocó ser el candidato único del partido, quizá con la mayor votación en la historia del 75% del Partido Nacional. Después viene una elección que otros pronosticaban otro resultado. Sin embargo, una vez más el partido sale adelante y este sector encabezando el partido. Y nos transformamos en esto, más allá de que el balotaje no lo ganamos, hubo un millón ciento veinte mil uruguayos que confiaron en este proyecto, en la coalición, y nos dieron su confianza", agregó.

Luego se refirió a la transición y a los dichos del gobierno entrante sobre la cantidad de información que han obtenido por parte del gobierno saliente: "Estamos en un momento de transición, no vamos a permitir que una vez más se instalen relatos. A mí me tocó ser el responsable de la transición en el 2019 por el gobierno electo y obviamente tuvimos infinitamente menos información que la que está dando este gobierno al gobierno electo, pero no nos quejamos. Fuimos hasta donde podíamos y hasta donde nos daban, no salimos a quejarnos por la prensa. Hicimos lo que teníamos que hacer, lo que hicimos siempre, lo que nos vieron haciendo cuando nos tocó gobernar. Con responsabilidad, sabiendo que atrás de este proyecto, atrás de Luis, había una cantidad de esperanza de la gente puesta".

"Dejamos un país mejor que el de 2019, con más empleo, con menos inflación, con más desarrollo, también con menos déficit, con más obras, con más carreteras, que faltaron, faltaron muchas cosas, pero también se hicieron algunas otras que hace 50 años que las estaban reclamando. De esos 50 años, 15 los tuvo el Frente Amplio", criticó.

"Cuidado que, atrás de este relato de la supuesta herencia que empiezan a instalar no estén preparando el terreno para hacer algunas cosas que dijeron que no iban a hacer. Cuidado que no estén preparando para subir impuestos, cuidado que no estén preparando para no estar a la altura de las circunstancias de la esperanza de la gente que no votó, porque en definitiva no votó", dijo.

Y en la misma línea agegó: "Sépanlo señores, que el 1° de marzo asumen toda la responsabilidad y le dejamos un gobierno como nos hubiera gustado que nos dejaran a nosotros. A partir de ahora sientan la responsabilidad de gobernar que nosotros vamos a ser oposición. Oposición moderna, pero oposición".