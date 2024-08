Andrés Ojeda presentó la Lista 600 con Robert Silva a la cabeza para el Senado

partido colorado Convención del Partido Colorado oficializó la fórmula Ojeda-Silva: "Somos determinantes para que el FA no vuelva"

Por su parte, Andrés Ojeda agradeció a Silva por haber aceptado el desafío de acompañarlo en la fórmula presidencial. "Quiero contarle a Robert que las líneas de las encuestas de opinión pública vienen para cruzarse y que, más allá de liderar la lista 600 al Senado, quizá tenga que prepararse para ser vicepresidente de la República", afirmó y de inmediato recibió una ovación de los presentes.

"Veo aquí un equipo muy armónico, muy integral, que tiene personas de todas las edades, de todos los palos, de todas las procedencias, de todas las experticias con credenciales, pero aquí en este sector, lo que yo quiero destacar es que hay personas con enorme lealtad, que han hecho un gran esfuerzo y que lo van a seguir haciendo", resaltó Ojeda.

"Tenemos una ventana de oportunidad que no teníamos desde Jorge Batlle. Por primera vez en el siglo 21 nos ilusionamos con estar en la definición, la tendencia viene en ese camino. Acá la pregunta no es si podemos ganar, es si nos da el tiempo. Y de nosotros depende que nos dé el tiempo y eso el laburo, no tiene dos lecturas", sostuvo.

"Y esta es una convicción personal que tengo cada vez más arraigada y lo siento en lo más profundo de mi corazón: si nos toca pasar a noviembre, nosotros sí le ganamos al Frente Amplio", agregó.

Silva, luego de la presentación dijo en rueda prensa que para que gane la Coalición "es esencial que exista una propuesta socialdemócrata como la nuestra, que no se limite a 'pescar dentro de la pecera', sino que atraiga a esos votantes desencantados con el Frente Amplio de hoy".

"Un Frente Amplio que no se atreve a condenar la dictadura en Venezuela, que se alinea con un plebiscito que podría fracturar al país y socavar las políticas públicas, más allá de la simple subida de impuestos. La lista 600 representa precisamente eso: una propuesta socialdemócrata renovada y verdaderamente comprometida con seguir cambiando el país para mejorar la vida de los uruguayos", dijo.

Silva también hizo referencia al candidato a presidente por el Frente Amplio, afirmando que "Orsi siempre está en orsai". Criticó duramente la manera en que el candidato frenteamplista se expresa, calificándola de "vulgar y carente de ideas".

"Orsi no se atreve a reconocer el fraude, ni a condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela, ni a admitir que Maduro encabeza una dictadura. Si el Frente Amplio gana, no tengan dudas: invitarán a ese dictador que ha oprimido a su pueblo y forzado a 8 millones de venezolanos a emigrar. Mientras Orsi se esconde tras una ridícula referencia a una torta de cumpleaños, nosotros somos claros: bajo el liderazgo de Andrés Ojeda, Maduro no tendrá lugar en Uruguay", cerró.