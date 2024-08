Andrés Ojeda dijo que Uruguay no está bien en seguridad y que no se pueden "naturalizar" los homicidios

"En Uruguay nadie puede afirmar que estamos bien en seguridad pública. No estamos bien. ¿Estamos mejor que antes? Sí. ¿Estamos bien? No. ¿Por qué no estamos bien? Yo creo que los balances y los números nos dan bien pero, como decía algún dirigente de fútbol, 'acá no festejamos balances'", sostuvo el candidato en su exposición en el ciclo de Almuerzos de la Asociación de Dirigentes del Marketing (ADM).