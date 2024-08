"Qué miedo les vino cuando apareció Lacalle Pou": Andrés Ojeda opinó sobre las críticas del FA al presidente

Las críticas de la oposición se dieron en particular luego de que el mandatario se refiriera de forma crítica a la decisión de Yamandú Orsi de no presentarse en actividades donde haya más de un candidato de la coalición de gobierno.

CAMPAÑA ELECTORAL Lacalle Pou ante ausencia de Orsi en actividades: "Cuando me hacía la rata, era porque me había rifado todas las bolillas"

"Uruguay enfrenta dos plebiscitos, el presidente tiene libertad absoluta de entrar en esas campañas de los plebiscitos. Espero, anhelo y le pido que entre lo más que pueda. El presidente es un activo en la coalición de gobierno. Tan activo es que puso un pie en la campaña y aterrorizó a todo el mundo. Ojalá veamos mucho al presidente en juego", agregó.

La aparición de Lacalle Pou que provocó la respuesta de Orsi

Este martes el presidente Luis Lacalle Pou participó en el Día del Exportador y al cierre de su discurso aludió, sin nombrarlo, a la ausencia de Yamandú Orsi en el evento, en el que había más de un candidato oficialista.

"Yo no fui de los mejores estudiantes, cuando no iba a un examen y me hacía la rata, era porque me había rifado casi toda las bolillas", aseguró al cierre.

Orsi había desistido de ir al evento dado que decidió no participar de estos cuando haya más de un candidato de la coalición.

Luego de las declaraciones de Lacalle Pou, Orsi respondió: "Si algo faltaba para entender qué es lo que está pasando es la aparición del presidente en la campaña electoral. No estábamos de acuerdo que los paneles fueran cuatro y uno, pero ahora no son cuatro, son cinco. Empezó la campaña del presidente", aseguró en rueda de prensa el miércoles.

"O subestima mucho a los candidatos que tiene, y apareció él. O no estamos en 2024 y estamos pensando en la campaña de 2029", sostuvo. "Los problemas de la gente pasan por otro lado. El presidente se preocupa demasiado en dónde estoy. No está bueno que se meta en campaña", afirmó.

Otro de los que criticó la aparición de Lacalle Pou fue el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. "Yo entiendo que un presidente que cree que está por encima de todo, que cree que tiene una enorme popularidad y ve a su partido bajar electoralmente, según dicen los analistas por la fórmula y por el caso enorme de corrupción en Artigas, termine provocando a un candidato del Frente Amplio", dijo este miércoles en entrevista con Vtv Noticias.