Bomberos de Pando rescataron a una gata que había quedado atrapada en plena lluvia y el video se volvió viral

Un equipo de Bomberos de Pando rescató a una gata que había quedado atrapada en lo alto de un poste y no podía descender, en un episodio que ocurrió durante la mañana del sábado en el complejo habitacional Covifa 13, próximo a la Ruta 8.
Según informó el medio local El Megáfono, el animal, llamado “Nina”, había trepado y quedó varado, por lo que sus dueños solicitaron ayuda. A pesar de la lluvia, los efectivos acudieron al lugar y lograron bajarla sin incidentes.
El rescate fue registrado en video y se viralizó en redes sociales, donde los usuarios destacaron el accionar de los bomberos. “¡Un héroe! ¡Qué peligro! El animal asustado puede morder y los dos se caen”, comentó un usuario.
Otros mensajes resaltaron el cuidado en la maniobra. “La delicadeza” del uniformado para tomar al animal, señaló otro usuario, mientras que varios recordaron experiencias similares.
“Admiración por los bomberos, son unos héroes siempre por más que en esta ocasión es un gato, no les importa, ellos están presentes siempre”, escribió otro comentarista.