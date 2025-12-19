BPS confirmó aumento salarial retroactivo a julio de 2025 para trabajo doméstico: los detalles de cada franja

El Banco de Previsión Social ( BPS ) anunció un ajuste salarial para los trabajadores del sector doméstico, el cual será retroactivo al 1º de julio de 2025 . La medida afecta tanto a trabajadores mensuales como jornaleros.

Desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, el salario mínimo para los trabajadores del sector será de $30.232 por 44 horas semanales de trabajo. El valor mínimo por hora asciende a $159,05 , calculado a partir del salario mensual y las horas de trabajo. Este ajuste ha sido implementado con la finalidad de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores domésticos, considerando las condiciones económicas y la inflación.

Los aumentos salariales se han establecido en porcentajes variables según el salario vigente al 30 de junio de 2025. Para los trabajadores mensuales , los aumentos varían según el rango de remuneración:

Además, se ha fijado una franja mínima de $154.534 para salarios superiores, que no podrán ser inferiores al salario máximo de la franja inmediatamente inferior.

Para salarios entre $35.985 y $151.459 , el aumento es del 2,03% , alcanzando un salario de $36.715 a $154.534 .

Para salarios entre $35.705 y $35.984 , se establece una franja variable con el mínimo de $36.714 .

Para salarios de hasta $35.704 , el aumento es del 2,83% , estableciendo un nuevo salario de $30.232 a $36.714 .

Ajuste para trabajadores jornaleros

Para los trabajadores jornaleros, el ajuste por valor hora es igualmente significativo. El valor mínimo por hora se establece en $159,05, con un aumento del 2,83% para trabajadores cuyo valor hora anterior estaba por debajo de esta cifra.

Para valores de hasta $187,84 , el aumento es del 2,83% , llevando el valor hora a $193,15 .

Para valores entre $187,85 y $189,31, se establece la franja variable con el mínimo de $193,15.

Retroactividad y pago de obligaciones tributarias

El BPS se encargará de ajustar las remuneraciones y calcular las diferencias salariales retroactivas correspondientes a los meses de julio a noviembre. Estas diferencias se reflejarán en las facturas emitidas por los empleadores desde el mes de enero de 2026, con las siguientes consideraciones:

Enero de 2026 (pago en enero): incluirá retroactividad de julio y agosto de 2025 .

Febrero de 2026 (pago en febrero): incluirá retroactividad de septiembre y octubre de 2025 .

Marzo de 2026 (pago en marzo): incluirá retroactividad de noviembre de 2025, ajuste del aguinaldo y presentismo del mes de diciembre de 2025.

Beneficios adicionales y consultas

Los beneficios anteriores para los trabajadores domésticos, como la prima por presentismo, el día del trabajador doméstico, licencias especiales, compensación por nocturnidad, y el salario vacacional complementario, se mantienen vigentes.

Para consultas generales, los empleadores y trabajadores pueden comunicarse con el BPS a través del 0800-2001, opción 1, para asistencia al contribuyente. Las consultas específicas se gestionan a través de la opción 2 del mismo número.