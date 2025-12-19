BPS confirmó aumento salarial retroactivo a julio de 2025 para trabajo doméstico: los detalles de cada franja

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció un ajuste salarial para los trabajadores del sector doméstico, el cual será retroactivo al 1º de julio de 2025. La medida afecta tanto a trabajadores mensuales como jornaleros.
Nuevo salario mínimo y aumento por franjas salariales
Desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, el salario mínimo para los trabajadores del sector será de $30.232 por 44 horas semanales de trabajo. El valor mínimo por hora asciende a $159,05, calculado a partir del salario mensual y las horas de trabajo. Este ajuste ha sido implementado con la finalidad de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores domésticos, considerando las condiciones económicas y la inflación.
Aumento por franjas salariales
Los aumentos salariales se han establecido en porcentajes variables según el salario vigente al 30 de junio de 2025. Para los trabajadores mensuales, los aumentos varían según el rango de remuneración:
-
Para salarios de hasta $35.704, el aumento es del 2,83%, estableciendo un nuevo salario de $30.232 a $36.714.
-
Para salarios entre $35.705 y $35.984, se establece una franja variable con el mínimo de $36.714.
-
Para salarios entre $35.985 y $151.459, el aumento es del 2,03%, alcanzando un salario de $36.715 a $154.534.
Además, se ha fijado una franja mínima de $154.534 para salarios superiores, que no podrán ser inferiores al salario máximo de la franja inmediatamente inferior.
Ajuste para trabajadores jornaleros
Para los trabajadores jornaleros, el ajuste por valor hora es igualmente significativo. El valor mínimo por hora se establece en $159,05, con un aumento del 2,83% para trabajadores cuyo valor hora anterior estaba por debajo de esta cifra.
-
Para valores de hasta $187,84, el aumento es del 2,83%, llevando el valor hora a $193,15.
-
Para valores entre $187,85 y $189,31, se establece la franja variable con el mínimo de $193,15.
Retroactividad y pago de obligaciones tributarias
El BPS se encargará de ajustar las remuneraciones y calcular las diferencias salariales retroactivas correspondientes a los meses de julio a noviembre. Estas diferencias se reflejarán en las facturas emitidas por los empleadores desde el mes de enero de 2026, con las siguientes consideraciones:
-
Enero de 2026 (pago en enero): incluirá retroactividad de julio y agosto de 2025.
-
Febrero de 2026 (pago en febrero): incluirá retroactividad de septiembre y octubre de 2025.
-
Marzo de 2026 (pago en marzo): incluirá retroactividad de noviembre de 2025, ajuste del aguinaldo y presentismo del mes de diciembre de 2025.
Beneficios adicionales y consultas
Los beneficios anteriores para los trabajadores domésticos, como la prima por presentismo, el día del trabajador doméstico, licencias especiales, compensación por nocturnidad, y el salario vacacional complementario, se mantienen vigentes.
Para consultas generales, los empleadores y trabajadores pueden comunicarse con el BPS a través del 0800-2001, opción 1, para asistencia al contribuyente. Las consultas específicas se gestionan a través de la opción 2 del mismo número.